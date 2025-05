Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa abre inscrições

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

A Prefeitura de São José dos Campos abrirá, nesta terça-feira (6), as inscrições para a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12 de maio (segunda-feira) pelo link.

Todos os munícipes da cidade podem se inscrever para participar da conferência.

Foram disponibilizadas 200 vagas, sendo 40 para cada um dos cinco eixos, que são:

• Financiamento das Políticas Públicas para Ampliação e Garantia dos Direitos

• Fortalecimento de Políticas para a Proteção à Vida, à Saúde e para o Acesso ao Cuidado Integral da Pessoa Idosa

• Proteção e Enfrentamento a Todas as Formas de Violência, Abandono Social e Familiar da Pessoa Idosa

• Participação Social, Protagonismo e Vida Comunitária na Perspectiva das Múltiplas Velhices

• Consolidação e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como Política do Estado Brasileiro

Envelhecimento e democracia

A 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será realizada no próximo dia 16 de maio, das 8h às 17h, no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte.

O tema é “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.



Secretaria de Apoio Social ao Cidadão