CEU das Artes do Laranjeiras tem Torneio Regional de Tênis de Mesa neste domingo (11) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba realizará neste domingo (11), às 9h, o Torneio Aberto Regional de Tênis de Mesa, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras. A programação gratuita é voltada a crianças a partir de 10 anos, adolescentes e adultos.

Promovido pelas secretarias de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) e da Cultura (Secult), com o apoio da Academia Fairplay Tênis de Mesa, o torneio tem como objetivo principal incentivar que os munícipes pratiquem a modalidade esportiva, visando à promoção da saúde e do bem-estar da população, além de reunir as famílias, amigos e alunos do CEU das Artes para uma atividade de lazer.

O tênis de mesa oferece diversos benefícios físicos, mentais e sociais, como a melhora na coordenação motora, melhora na concentração, desenvolvimento do raciocínio rápido, melhora do condicionamento físico, entre outros.

As vagas são limitadas e, por isso, é necessário se inscrever até as 17h desta sexta-feira (9), pelo link: https://tinyurl.com/torneio-tenisdemesa.

O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99705-6713.