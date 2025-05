CAPS AD promove mês de atividades pela Luta Antimanicomial – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O mês de maio será marcado por uma série de atividades no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps Ad), em alusão à Luta Antimanicomial – movimento que defende o direito das pessoas com sofrimento psíquico a serem cuidadas de forma digna, em liberdade, e com acesso pleno à cidadania.

A programação começou nesta segunda-feira, 5, com uma abertura especial na sede do equipamento e uma roda de conversa repleta de informações.

“O movimento combate o estigma, o preconceito e a exclusão que permeiam a doença mental, defendendo a inclusão social e a garantia de tratamento humanizado em diferentes contextos”, explicou a enfermeira responsável pelo Caps AD, Mariza Alvino.

A Luta Antimanicomial, celebrada especialmente no dia 18 de maio, remete ao movimento iniciado nos anos 1980, que questiona a lógica manicomial e propõe uma atenção em saúde mental baseada na liberdade, no acolhimento e na cidadania. No CAPS AD, o movimento se espalha pelo mês inteiro para lembrar, discutir e acolher.

O Caps AD funciona no sistema portas abertas, ou seja, sistema em que não há necessidade de agendamento prévio e fica localizado na rua dos Três Poderes, 101, Estufa II

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

14/05 – 8h na Praia do Perequê-Açu (em frente ao antigo termina) – Atividade em Movimento com a prática de esportes diversos

17/05 – 8h30 na Praça PIB – Caminhada no Centro em prol da causa antimanicomial

20/05 – Apresentação no Teatro (horário a confirmar)

30/05 – Cine AD, 18h em local a confirmar. Cinema a céu aberto para toda população