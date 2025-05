Athletic x Vila Nova; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Athletic Club x Vila Nova é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (6) às 21h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Athletic omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO CRB

Notícias do Cuiabá

CRB x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Goiás x Avaí; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Onde assistir Athletic Club x Vila Nova pela Série B nesta terça-feira (06)

O Athletic Club recebe o Vila Nova nesta terça-feira, 6 de maio, para a 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), com início às 21h30 (horário de Brasília). O árbitro responsável será Sávio Pereira Sampaio (DF).

O Athletic Club busca se recuperar após conquistar sua primeira vitória na competição, ao vencer o Volta Redonda por 2 a 1. Com os três pontos, o time mineiro subiu para o 17º lugar, mas ainda permanece na zona de rebaixamento, um ponto abaixo do Volta Redonda, primeiro time fora da degola.

Já o Vila Nova ocupa a 4ª posição da Série B, com 10 pontos conquistados em cinco jogos, e está focado em manter-se entre os primeiros colocados. Apesar da derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 na Copa do Brasil, o Colorado segue forte no torneio nacional, com a última vitória sendo um 1 a 0 diante da Chapecoense, com gol de Facundo Labandeira.

Onde assistir ao vivo:

Ferroviária x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2237 DE HOJE TERÇA (29/04)

TV : ESPN (TV a cabo)

: ESPN (TV a cabo) Streaming: Disney+ (plataforma digital)

Os torcedores também poderão acompanhar os melhores momentos da partida em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

Tags: Athletic Club x Vila Nova, onde assistir Série B, futebol ao vivo, Athletic Club, Vila Nova, Campeonato Brasileiro, Série B 2025.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.