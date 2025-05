ASSISTIR São Bernardo x Londrina Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (05/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre São Bernardo x Londrina é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (05) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

São Bernardo x Londrina: Onde Assistir ao Vivo, Horário e Escalações na 4ª Rodada da Série C

Na segunda-feira, 5 de maio de 2025, o São Bernardo enfrenta o Londrina pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Ambos os times buscam consolidar boas campanhas, e a expectativa é grande para este confronto.

Onde Assistir:

Plataforma de streaming: Nosso Futebol +

Nosso Futebol + Acompanhe em Tempo Real: O ge acompanha todos os lances ao vivo.

Últimos Resultados:

São Bernardo: O time vem de uma vitória importante por 2 a 1 contra o Itabaiana, fora de casa, após um longo jejum. A vitória deu confiança ao elenco, que busca retomar a boa fase e vencer em casa, onde não triunfa desde fevereiro.

O time vem de uma vitória importante por 2 a 1 contra o Itabaiana, fora de casa, após um longo jejum. A vitória deu confiança ao elenco, que busca retomar a boa fase e vencer em casa, onde não triunfa desde fevereiro. Londrina: O Tubarão ocupa a 2ª posição na tabela, com sete pontos e ainda invicto. Com duas vitórias e um empate no torneio, o Londrina está forte, especialmente após conquistar as últimas três vitórias como visitante em competições nacionais.

Escalações Prováveis:

São Bernardo (técnico: Ricardo Catalá):

Formação: 4-3-3

4-3-3 Escalação:

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Rafael Forster, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Emerson Santos, Foguinho e Romisson Lino; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Rafael Forster, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Emerson Santos, Foguinho e Romisson Lino; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo Desfalques: Alex Alves, Matheus Salustiano, Hélder Maciel, Augusto, Rodrigo Ferreira, Pará, Lucas Rian, Echaporã e Felipe Garcia (todos no departamento médico)

Alex Alves, Matheus Salustiano, Hélder Maciel, Augusto, Rodrigo Ferreira, Pará, Lucas Rian, Echaporã e Felipe Garcia (todos no departamento médico) Pendurado: Pedro Carrerete

Londrina (técnico: Claudinei Oliveira):

ASSISTIR Figueirense x Caxias Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (05/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2237 DE HOJE TERÇA (29/04)

Formação: 4-3-3

4-3-3 Escalação:

Luiz Daniel; João Vitor, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Sousa e Gustavo França; Henrique, Edson Cariús (ou Pablo) e Iago Teles

Luiz Daniel; João Vitor, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Sousa e Gustavo França; Henrique, Edson Cariús (ou Pablo) e Iago Teles Desfalques: Lucas Marques, Yuri Lima e Daniel Bolt (todos no departamento médico)

Lucas Marques, Yuri Lima e Daniel Bolt (todos no departamento médico) Pendurados: Nenhum

Arbitragem:

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Thaillan Azevedo Gomes (AP) Assistentes: Inacio Barreto da Camara (AP) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP)

Inacio Barreto da Camara (AP) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP) Quarto árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Gustavo Holanda Souza (SP) Observação: Não haverá VAR na primeira fase da Série C.

Expectativa para o Jogo:

O São Bernardo chega motivado pela recente vitória fora de casa, mas precisa melhorar seu desempenho no Estádio Primeiro de Maio, onde não vence há algum tempo. Já o Londrina, que segue invicto, quer reassumir a liderança da competição e manter sua invencibilidade, principalmente com uma sequência de bons resultados como visitante.

A partida promete ser cheia de emoções, com ambos os times se empenhando para garantir mais três pontos importantes na Série C.

Tags: São Bernardo x Londrina, Série C 2025, onde assistir ao vivo, Campeonato Brasileiro, futebol ao vivo, escalções e desfalques.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

ASSISTIR Caxias x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (28/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Anápolis x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (28/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no