ASSISTIR AO VIVO Vitória x Defensa y Justicia , HOJE (06), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Nesta terça-feira, 6 de maio de 2025, o Estádio Manoel Barradas, o tradicional Barradão, será palco de um confronto decisivo pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vitória e Defensa y Justicia entram em campo às 19h (horário de Brasília) com o mesmo objetivo: vencer para seguir com chances reais de classificação no Grupo B.

Ambas as equipes somam apenas dois pontos na competição e precisam desesperadamente de um triunfo para manter vivo o sonho da próxima fase. O jogo promete ser intenso e marcado pela pressão, principalmente porque os dois times atravessam fases difíceis em seus respectivos campeonatos nacionais.

Onde assistir Vitória x Defensa y Justicia ao vivo

O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo na ESPN, canal de TV fechada, e também no Disney+, via streaming. A transmissão tem início às 19h, e promete muita emoção do início ao fim.

Ficha técnica

Como chegam os times

Vitória:

O Rubro-Negro baiano vive um momento de instabilidade. A equipe de Thiago Carpini não vence há quatro jogos, sendo dois empates e duas derrotas. Vem de um revés no Campeonato Brasileiro diante do Ceará por 1 a 0 e encara este duelo como uma oportunidade de resgatar a confiança e ainda lutar pela classificação. Uma vitória diante de sua torcida será crucial para o time seguir na briga.

Defensa y Justicia:

O clube argentino enfrenta uma crise técnica. São dez jogos sem vencer e três derrotas consecutivas. O último triunfo aconteceu em março contra o Estudiantes. Agora, na lanterna do grupo e sem margem para erros, o Defensa encara o jogo como sua última cartada na Sul-Americana.

Prováveis escalações

Vitória:

Arcanjo; Claudinho, Wagner Leonardo, Neris, Jamerson; Rodrigo Andrade, Dudu, Matheuzinho; Luan Braga, Janderson, Carlinhos.

Defensa y Justicia:

Enrique Bologna; Agustín Sant’Anna, Tomás Cardona, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez; Gastón Togni, Nicolás Tripichio, Lucas González; Andrés Ríos.

Expectativas e clima para o confronto

O clima no Barradão será de decisão. O apoio da torcida será fundamental para empurrar o Vitória, que precisa fazer valer o fator casa. Já o Defensa tentará surpreender com sua velocidade e transições ofensivas, mesmo que a fase recente mostre um time fragilizado emocionalmente.

Com ambos precisando dos três pontos, é esperado um jogo aberto, com fortes emoções e possível tensão do início ao fim. Para o perdedor, o resultado pode significar praticamente o fim da caminhada na Sul-Americana 2025.

