3ª Expo Mulheres Empreendedoras é realizada na Praça Coronel Fernando Prestes – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizará, no próximo sábado (10), das 9h às 15h, a 3ª edição da Expo Mulheres Empreendedoras, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro da cidade.

O objetivo é oferecer oportunidade a mulheres da cidade com perfil empreendedor e que buscam crescimento profissional, divulgação de seu trabalho e valorização no mercado.

Os sorocabanos poderão conferir e adquirir produtos e serviços de 130 expositoras, na Praça Coronel Fernando Prestes, em diferentes categorias, como Confeitaria e Panificação; Artesanato, Estética e Beleza, Confecção e Moda; Decorações em geral; Saboaria Artesanal; Bijouterias; e Prestação de serviços.

Todas as empreendedoras foram selecionadas por meio de edital de chamamento publicado no jornal Município de Sorocaba do dia 22 de abril deste ano. Mais informações sobre a Expo Mulheres Empreendedoras podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99772-6431 ou pelo e-mail: [email protected].