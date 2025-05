Prefeitura do Rio recepciona a Taça do Campeonato Mundial de Clubes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Crianças da Vila Olímpica do Vidigal foram conhecer o troféu do Mundial. Foto: Divulgação/Smel

A Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu no sábado (03/05), no Palácio da Cidade, em Botafogo, a taça do Campeonato Mundial de Clubes de Futebol. Organizada pela Fifa, a competição será disputada de 14 de junho a 13 de julho, deste ano, em diferentes cidades dos Estados Unidos.

O troféu esteve em exposição no palácio como parte do Tour da Taça pelo mundo. Funcionários da Prefeitura do Rio e alunos das vilas olímpicas foram convidados para ver a peça de perto e tirar uma foto. A ação é feita em parceria com o Botafogo e a Fifa.

– Hoje é um dia especial. Estamos trazendo a taça desse grande Mundial aqui pro Palácio da Cidade e temos uma oportunidade única: são três times cariocas neste campeonato tão importante. Não tenho dúvida que faremos uma bela campanha. E que essa taça, tão bonita, volte para o Rio e fique aqui para eternizar o campeão -, afirmou o secretário de Esportes do município, Guilherme Schleder.

O Botafogo é o primeiro dos quatro clubes brasileiros a receber o troféu para colocá-lo em exposição. Em seguida, será a vez de Fluminense e Flamengo, respectivamente, antes de seguir para São Paulo, onde será exposto pelo Palmeiras.

O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo com três equipes na disputa desta primeira edição do Campeonato Mundial de Clubes. Flamengo, Fluminense e Botafogo conquistaram o direito de participar da competição após terem vencido, respectivamente, as Copas Libertadores de 2022, 2023 e 2024.

O botafoguense André Santana, gari com 12 anos de Comlurb, estava orgulhoso pela oportunidade de ver a taça. E bastante otimista com a campanha do Botafogo.

– A taça é linda. E tenho esperança que o Botafogo vai fazer uma campanha ainda melhor que a do ano passado. Com certeza voltaremos campeões de lá.

Coordenadora técnica da Vila Olímpica Mané Garrincha, no Caju, a rubro-negra Monique Putz destacou a chance de ver o troféu de perto:

– É uma oportunidade única pra gente. Maravilhoso poder trazer os alunos para conhecer a taça -, afirmou.

Sobre o Mundial de Clubes

Esta será a primeira edição do Mundial de Clubes FIFA, previsto para ser realizado a cada quatro anos. A competição terá a participação de 32 clubes das seis confederações continentais.

Troféu foi elaborado por joalheria famosa

Projetado pela Fifa e elaborado em colaboração com a joalheria Tiffany & Co., o troféu tem acabamento em banho de ouro 24 quilates, apresenta inscrições intrincadas a laser em ambos os lados, exibindo textos e imagens que retratam a rica história do futebol. O disco central exibe uma série de ícones que capturam as tradições do futebol, incluindo símbolos de estádios, equipamentos e um mapa do mundo. Apresenta ainda inscrições em 13 idiomas e em Braille, reforçando o espírito inclusivo do jogo.