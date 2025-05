Prefeitura de Nova Iguaçu realiza limpeza periódica de rios e valões para evitar transbordamentos

Por MRNews



A limpeza, manutenção e desassoreamento dos rios, valões e canais de Nova Iguaçu ocorre o ano todo como forma de minimizar impactos de chuvas intensas, principalmente as ocorridas durante o verão. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, visa melhorar o escoamento das águas pluviais, com retirada de lixo e resíduos. O serviço acontece periodicamente nos leitos dos rios da cidade e já resultou na retirada de 17 mil toneladas de resíduos somente em 2025.

Na última terça-feira (29), equipes da Prefeitura fizeram uma limpeza de rotina no Rio das Velhas, também conhecido como Rio Guaraná, em Miguel Couto. Foram retiradas 400 toneladas de resíduos, suficientes para encher 16 caminhões de lixo. No momento, os serviços também estão acontecendo nos rios Botas e o Cabenga, em Prados Verdes.

“Com as mudanças climáticas, as chuvas têm sido cada vez mais intensas. A limpeza nos rios não pode ser intensificada apenas quando ocorrem as chuvas de verão, ela precisa ser realizada durante todo o ano para reduzir os riscos de transbordamentos”, afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos de Nova Iguaçu, além de resíduos sólidos, como barro e lama, grande parte do material retirado dos rios da cidade durante as limpezas são lixos domésticos e entulhos. Esses itens acabam impedindo a passagem da água e estrangulando o leito, contribuindo, em muito, para o transbordamento.

“O lixo jogado irresponsavelmente nos rios da cidade acaba formando uma barreira que dificulta o fluxo natural das águas. Temos retirado muitos pneus, sacos de lixo doméstico, garrafas pets, caixas de leite e até janelas, portas e sofás. O descarte do lixo e entulho deve ser feito de forma regular conforme orientação da Prefeitura para que esse mesmo material não volte para a casa do morador que usou o rio como lixeira durante as chuvas, pois ele acaba ajudando a provocar o transbordamento do rio”, comentou o secretário de Serviços Públicos de Nova Iguaçu, Alexandre Ferreira da Silveira.

A Prefeitura oferece serviço gratuito de coleta domiciliar de entulhos, móveis, galhos, recicláveis e outros materiais pelos telefones (21) 4141-4920 (retirada de eletrônicos) ou 0800 023 2626; 2768-9234. ou 2768-8024 (retirada de eletrodomésticos), além da coleta de materiais recicláveis pelo e-mail [email protected].