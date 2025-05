Pôr do sol no Mirante do Cabo Branco atrai e encanta turistas e moradores de João Pessoa

Por MRNews



Um pôr do sol para ninguém botar defeito! Beleza natural que aliada a uma super infraestrutura tem atraído turistas e moradores de João Pessoa diariamente. O espaço que ilumina a Capital paraibana fica no Mirante do Cabo Branco, construído pela Prefeitura de João Pessoa, um ambiente de convívio social para curtir o mar e a brisa leve que promovem relaxamento e descanso.

O Mirante também é um ótimo lugar para praticar atividades físicas a céu aberto. E foi isso que Waldeck Moacir Cunha Cardoso e Clemilda Maria da Silva Cardoso, moradores do bairro dos Bancários, fizeram. Escolheram a visão maravilhosa da praia para promover saúde.

“Aqui está maravilhoso. Antigamente eu não vinha, porque era muito esquisito, não tinha nada aqui. Agora, com essa infraestutura, ficou bem movimentado e muito bonito. A gente caminha, vê a natureza e ainda tem uma rádio aí tocando músicas boas”, comemorou Waldeck.

Clemilda assinou embaixo na afirmação do marido. “É maravilhoso ter um espaço desse bem cuidado. A natureza ajuda a relaxar e a desestressar. O que mais gosto de fazer aqui é caminhar, respirar esse ar puro e contemplar o mar, esse presente de Deus”, falou.

Maria do Socorro Alberto da Silva mora em Mangabeira. Ela conta que o Mirante do Cabo Branco é um local excelente para visitar com a família, já que tem espaço para lanchar, andar de bicicleta, de skate, caminhar ou apenas ficar sentada, admirando a paisagem, como foi a escolha dela.

“Eu acho esse lugar maravilhoso, não existe coisa melhor. Esse pôr do sol é uma coisa maravilhosa mesmo. Só Deus que podia criar uma coisa dessa e o homem cuida para ficar sempre melhor”, disse.

Os amigos David Pereira e Thales Eduardo da Silva escolheram a bicicleta para aproveitar a infraestrutura do Mirante do Cabo Branco. David mora no bairro do Cristo Redentor e Thales veio de Caicó, no Rio Grande do Norte, para curtir o feriadão do Trabalhador. O jovem estava encantando com as belezas de João Pessoa e já pensa até em morar na cidade.

“Vim conhecer João Pessoa a convite de David e não quero mais voltar. Aqui é apaixonante. E olha que eu estou no meu primeiro dia. E é importante ter espaços assim para curtir. Quem me dera tivesse um espaço assim na minha cidade”, observou.

Já David está acostumado a ver João Pessoa em crescimento e, mesmo assim, não se cansa de admirar a cidade. “A cidade precisa de espaços públicos assim para atrair mais pessoas, como hoje, por exemplo. A faixa de bicicleta está repleta de pessoas. E o pôr do sol aqui é maravilhoso!”, admirou.

Estrutura – No Mirante do Cabo Branco, além de contemplar o mar e o pôr do sol, os visitantes contam com espaços de convivência, wi-fi gratuito e acessibilidade. O espaço, que há um ano foi entregue totalmente reformado, se tornou um dos cartões postais de João Pessoa e conta com paisagismo e acessibilidade na área de convivência social. Além disso, tem bancos de concreto, mesas de jogos, iluminação em LED, guarda-corpo em inox, ciclovia e passeio público (calçadas) em piso intertravado. Tem, ainda, lonas tensionadas confeccionadas em material de alta resistência a maresia, ventos e intempéries.