Operações integradas fiscalizam estabelecimentos alvo de denúncias e coíbem irregularidades de trânsito   – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), vistoriou 17 estabelecimentos alvos de denúncia de perturbação de sossego, durante ação no sábado (3). A iniciativa avançou pela madrugada deste domingo (4) e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), que também realizou operação integrada com a Polícia Militar (PM), para coibir irregularidades de trânsito na Zona Norte.

A fiscalização de estabelecimentos contemplou estabelecimentos nos bairros: Jardim Isaura, Jardim América, Vila Santa Rita, Jardim Santa Rosália, Vila Barão, Jardim Betânia, Vila Elza, Vila Formosa, Jardim J. S. Carvalho, Parque das Paineiras, Mineirão, Vila Fiori e Jardim Brasilândia.

Nove locais estavam fechados no momento da fiscalização, três operavam regularmente e cinco foram notificados por falta de alvará de funcionamento, dos quais dois deles também por obstrução do passeio público. Não houve interdições.

Por sua vez, a operação integrada com a PM aconteceu na Rua Augusto Severo, Vila Elza, ocasião em que foram emitidas 20 autuações de trânsito, devido a irregularidades em veículos ou ligadas a condutores.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam, sempre, com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).