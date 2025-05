Lady Gaga leva 2,1 milhões de pessoas a Copacabana em show histórico – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A presença do público para o show na Praia de Copacabana superou as expectativas, com mais de 2 milhões. Foto: Marcelo Piu

A noite de sábado (03/05) entrou para a história do Rio de Janeiro. O show gratuito da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana reuniu 2,1 milhões de pessoas, superando todas as expectativas, se consolidando como um dos maiores eventos já realizados na orla carioca e o maior na carreira da cantora norte-americana. Os números são da Prefeitura do Rio, Polícia Militar e produção do show.

Com um alto impacto visual, o show fez a multidão vibrar com os grandes sucessos da cantora. Em um primeiro momento, com a bandeira do Brasil, Lady Gaga parou o espetáculo e leu uma carta, se emocionou e agradeceu aos brasileiros por esperarem mais de 10 anos o seu show.

Desde o início da semana, a cidade já sentia a movimentação de turistas que vieram assistir a uma das artistas mais renomadas do mundo. A estimativa inicial de 240 mil visitantes foi amplamente superada: mais de 500 mil turistas desembarcaram na cidade entre os dias 1º e 3 de maio, segundo dados consolidados pela Rodoviária Novo Rio e pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Além de memorável, o show também trouxe um impacto positivo expressivo para a cidade. De acordo com estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) em parceria com a Riotur, a apresentação vai injetar mais de R$ 600 milhões na economia carioca, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

A Prefeitura do Rio mobilizou todos os seus órgãos para garantir a segurança, a logística e o conforto do público, em uma operação integrada que contribuiu para o sucesso do evento. Desde as primeiras horas da tarde, o palco montado na areia já recebia o público com apresentações de DJs, incluindo a cantora Pabllo Vittar.