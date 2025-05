João Pessoa celebra dois anos da Clínica do Pet e reforça compromisso com a causa animal

A Prefeitura de João Pessoa vive um momento especial no cuidado com os pets, consolidando-se como referência em políticas públicas para a causa animal. Entre as iniciativas que marcam essa trajetória estão o Banco de Rações, o primeiro Hospital Veterinário e a Clínica do Pet, que acaba de completar dois anos de funcionamento, levando saúde e proteção a milhares de pets na Capital paraibana.

A Clínica do Pet é administrada pela Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa). No último ano, a unidade realizou mais de 160 mil procedimentos, tornando-se um dos principais equipamentos públicos de saúde animal do Nordeste.

Os números incluem 41.839 procedimentos ambulatoriais, 58.017 exames laboratoriais, 1.500 castrações, 1.924 cirurgias eletivas, 500 cirurgias ortopédicas, 17.333 consultas clínicas, 9.160 consultas ortopédicas, 6.805 ultrassonografias, 12.533 radiografías e 5.293 anestesias – todos oferecidos gratuitamente.

O secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet, destaca que esses números refletem o compromisso da gestão municipal com o bem-estar animal. “Estamos falando de vidas que são tratadas com dignidade e cuidado. Muitos desses animais nunca teriam acesso a tratamentos especializados se não fosse esse serviço público”, afirmou.

Como agendar – Os atendimentos na Clínica do Pet são gratuitos e podem ser agendados pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. As vagas para a semana seguinte são liberadas sempre às 17h das sextas-feiras.

Localização – A Clínica do Pet funciona na Avenida Marechal Almeida Barreto, nº 520, bairro do Centro – por trás do Mercado Central.