Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios injeta R$ 17 milhões na economia local

Mais de R$ 17 milhões em créditos foram injetados na economia local, através do Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios – ‘Eu Posso’, da Prefeitura de João Pessoa, criado em 2021, beneficiando, estrategicamente, empreendimentos localizados em 73 bairros e comunidades da Capital. Todos os meses, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) lança um novo edital abrindo cerca de 120 novas oportunidades de mudança de vida para aqueles que desejam empreender ou expandir o seu negócio.

“São mais de 17 milhões de reais investidos diretamente na economia local, que, claro, vão gerar emprego e renda em nossa cidade. João Pessoa passa por um momento muito especial de desenvolvimento econômico e a Sedest se coloca como um agente impulsionador nessa nova fase que a nossa cidade vive, em todos os aspectos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital, Bruno Farias.

Entre os empreendedores, as mulheres são maioria, abrangendo mais de 60% dos beneficiados.Na última cerimônia de assinatura dos contratos, realizada no dia 29 de abril, o secretário ressaltou a participação das mulheres no programa, destacando a empreendedora Fátima Cirilo, de 71 anos, moradora do bairro do Geisel, beneficiada com o microcrédito por sete vezes, como pessoa física.

“Desde a criação do programa, foram mais de 2.800 beneficiados, as mulheres são maioria, 1.711, representando 60,48% dos beneficiados, enquanto os homens inscritos chegam a 1.118, representando 39,52% do total. Números que mostram o empoderamento e o protagonismo da mulher no empreendedorismo”, frisou o secretário.

A empreendedora Fátima Cirilo fala sobre a sua experiência. “Sou artesã e faço bonecas de pano há uns 50 anos. Gosto de me renovar, fazendo cursos e já participei de muitas feiras. Agora o negócio é pela internet. Os cursos de capacitação do programa têm me ajudado bastante nesse sentido”, disse.

Segundo ela, os recursos adquiridos têm sido revertidos para o crescimento da produção da marca ‘Maria Chiquinha’. “Tenho usado os recursos para renovar material, equipamentos e o estoque, a exemplo das minhas máquinas e meu computador que já faz três anos que comprei”, explica.

A microempreendedora Seleia de Castro, com doutorado na área de Letras, fez a transição de carreira e investiu na atividade voltada para a confeitaria com pronta entrega. O próximo passo, segundo ela, é expandir o negócio abrindo uma loja física. “Os cursos do programa ‘Eu Posso’ ajudaram nessa nova fase da minha vida. Eu caí de paraquedas na confeitaria, mas sempre gostei de estudar e nessa área gostei do curso sobre empreendedorismo e também de como utilizar ferramentas das redes sociais para impulsionar o nosso negócio. Abriu muito a mente, inclusive já comecei a implantar esses novos aprendizados nos negócios”, revelou.

Luciana Machado, empreendedora a frente do ‘Chope na Orla’, participa pela primeira vez do Programa ‘Eu Posso’. “Meu objetivo é expandir o negócio, porque eu estou precisando de freezer para armazenar, trocar chopeira, investir em propaganda para fortalecer a divulgação e a minha marca. Com os recursos espero conseguir comprar os insumos em quantidade maior e dessa maneira ter um preço melhor para repassar para os consumidores”, destaca.

O empreendedor Ronye Canette é um dos beneficiados entre os 1.118 homens inscritos no programa. Ele foi beneficiado pelo ‘Eu Posso’ pela segunda vez, inscrito como pessoa jurídica. “Eu faço fretes fracionados e a minha expectativa é investir no meu veículo e melhorar as condições de atendimento aos nossos clientes e ampliar as oportunidades de trabalho. A ideia é colocar no veículo um rastreador satelital e poder fazer o serviço para as empresas com um valor melhor, porque a carga passa a ser exclusiva, o que faz um diferencial no mercado”.

‘Eu Posso’ – O diretor do programa ‘Eu Posso’, Wagner Mendes, lembra que mensalmente a Sedest lança novo edital com cerca de 120 vagas renovando as oportunidades para os empreendedores da Capital. “Nós temos a abertura do edital, com dois dias de inscrição, normalmente disponibilizando 120 vagas. Após o período de inscrição são feitos os cursos de capacitação. Concluída essa fase, segue para outras etapas como o plano de negócio e a visita técnica para conhecer o espaço do empreendimento e como funciona, depois fazemos uma análise de crédito para definir o valor a ser liberado. Após a assinatura do contrato, o beneficiado recebe o crédito em sete ou oito dias”, explicou.

A Sedest oferece uma grade de cursos por meio do programa de capacitação ‘Eu Posso Aprender’, com os temas: ‘Gestão do Tempo’, ‘Como Falar em Público’, ‘Como Vender nas Redes Sociais’ e ‘Inteligência Artificial’.

Novas inscrições – Os interessados devem estar atentos ao site da Prefeitura de João Pessoa para obter informações sobre a abertura de um novo edital. Os empreendedores ou interessados em fazer a inscrição para começar um negócio deve se dirigir, presencialmente, à sede da Sedest, localizada na Rua Diogo Velho, 150, Centro.

Quem pode participar – As linhas de crédito do ‘Eu Posso’ são financiamentos direcionadas a pequenos empreendedores formais e informais, maiores de 18 anos ou legalmente emancipados, residentes e domiciliados em João Pessoa e Pessoa Jurídica (MEI e ME), também sediados na Capital e com cadastro ativo junto à Receita Federal. Os créditos da linha tradicional podem chegar a R$ 8 mil (pessoa física) e R$ 15 mil para crédito empresarial (pessoa jurídica).

Outros programas – O secretário Bruno Farias ressalta que além do programa ‘Eu Posso’, a Sedest tem outros cinco programas. “Nós temos o ‘Eu Posso Semear, que ajuda diretamente a agricultura familiar. Já foram R$ 2 milhões investidos entre 2021 e 2024, ajudando na melhoria do cultivo, no preparo da terra, na distribuição de sementes, no escoamento da produção com três feiras semanais em nossa cidade”.

Ele cita, ainda, o ‘Eu Posso Aprender’, com cursos de capacitação, com mais de 30 mil pessoas qualificadas e capacitadas durante os anos de 2021 e 2024. “Nós temos, ainda, o ‘Eu Posso Crescer’, com a Sala do Empreendedor, que ano passado foi a sala campeã de todo o Brasil, com mais de 27 mil atendimentos, fazendo a abertura de empresas, a emissão de notas fiscais e regularização de Meis, entre outras”.

Bruno Farias, cita, ainda, o ‘Eu Posso Trabalhar’ e o ‘Eu Posso Criar’. “Através do Sine foram oferecidas vagas no mercado de trabalho e de 2020 a 2024 João Pessoa criou 50 mil novos postos de trabalho, sendo a quarta capital do País na criação de postos de trabalho, além do ‘Eu Posso Criar’ que trabalha diretamente com a economia criativa ajudando artesãos de nossa cidade”, finalizou.