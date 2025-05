Pipeline volta a sediar a etapa final do Circuito Mundial de Surfe

A Liga Mundial de Surfe (WSL) anunciou nesta sexta-feira (2) algumas mudanças para a próxima temporada do Circuito Mundial (que marca o 50º ano do surfe profissional), entre elas o retorno de Pipeline, na ilha de O’ahu (Havaí), para o posto de última etapa da competição.

Segundo a WSL, a temporada 2026, que contará com 12 etapas, será disputada entre os meses de abril e dezembro, com início na Austrália e final no Havaí. A etapa brasileira continua no calendário. Ela é a quinta parada e mais uma vez terá como sede a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Starting 2026, the Championship Tour finale will conclude where it all began, Pipeline. With a new format, raised stakes, and the return of the Pipe Masters, this is the start of a new chapter.

TV Brasil exibe jogos do Brasileirão Feminino nesta quarta e na quinta

São Paulo receberá novo torneio da elite do tênis feminino em setembro

Click the link in bio to watch the announcement video. pic.twitter.com/LR4EDkWkVk

— World Surf League (@wsl) May 2, 2025