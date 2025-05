Ferroviária x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Ferroviária x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (2) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Ferro omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

Nesta sexta-feira, dia 2 de maio, às 21h35 (horário de Brasília), a bola rola para Ferroviária x Coritiba, em duelo válido pela 6ª rodada do Brasileirão Série B 2025. A partida acontece no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, e promete emoções entre dois times que lutam pelo topo da tabela.

O Coritiba, embalado por uma boa vitória sobre o Operário por 2×0, entra em campo motivado para conquistar os três pontos fora de casa e, assim, tentar assumir a liderança da competição. O time paranaense ocupa atualmente a 4ª colocação com 10 pontos, apenas um a menos que o líder Avaí. O técnico Mozart manterá a mesma formação das últimas rodadas, apostando no entrosamento do elenco.

Do outro lado, a Ferroviária quer fazer valer o mando de campo e manter a regularidade como mandante. Em 11 partidas disputadas em casa nesta temporada, o time de Araraquara soma cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com um bom aproveitamento de 57,5%. Pela Série B, já são uma vitória e um empate no estádio.

Onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão ao vivo nos seguintes canais e plataformas:

ESPN

Disney+

Rede TV

Canal Desimpedidos (YouTube)

Além disso, a Rádio Banda B faz cobertura total, com narração, comentários e reportagens a partir das 20h, no AM 550, FM 79.3, aplicativo da emissora e no YouTube.

Escalações prováveis

Ferroviária – técnico: Vinícius Bergantin

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Thiago Lopes, Carlão e Igor Bolt.

Coritiba – técnico: Mozart

Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Wallisson, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Série B – 6ª rodada

Jogo: Ferroviária x Coritiba

Local: Estádio Fonte Luminosa (Araraquara-SP)

Data e horário: Sexta-feira, 02/05/2025, às 21h35 (horário de Brasília)

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Situação na tabela

Coritiba: 4º colocado, com 10 pontos

4º colocado, com 10 pontos Ferroviária: busca se aproximar do G-4

O confronto é decisivo para as pretensões das equipes na briga pelo acesso. O Coxa quer manter o embalo e chegar à liderança, enquanto a Ferroviária mira uma arrancada na competição, aproveitando a força da Fonte Luminosa.

Coritiba, Ferroviária, Série B 2025, Futebol ao vivo, Onde assistir, Campeonato Brasileiro, Escalações, Coxa, Futebol Paranaense.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.