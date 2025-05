Atividade econômica da cidade do Rio cresceu 5,6% em fevereiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Em quase todos os meses houve crescimento no acumulado, chegando à taxa real de 3,9% no período terminado em fevereiro de 2025. Arte: SMDE

A economia da cidade do Rio começou 2025 aquecida. Em fevereiro deste ano, a atividade econômica foi, em termos reais, 5,6% maior que em fevereiro de 2024. O crescimento atual é 3,5 pontos percentuais (p.p.) superior ao registrado no ano passado, quando houve aumento de 2,2% em 2024, se comparado ao mesmo mês de 2023. Esses números são do Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio) da Prefeitura, calculados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).

De acordo com o indicador, fevereiro também superou janeiro deste ano, com crescimento real de 3,8%. Para se ter uma ideia, o IAE-Rio teve aumento de 0,9% em fevereiro de 2024, em relação a janeiro. O levantamento mostrou ainda que no ano passado a economia carioca teve um desempenho melhor que em 2023. Em quase todos os meses, exceto em outubro que apresentou uma leve acomodação, houve crescimento no acumulado de 12 meses, chegando à taxa real de 3,9% no período terminado em fevereiro de 2025.

– A cidade do Rio teve um 2024 espetacular, com a economia pulsando, impulsionada por um calendário de eventos culturais e de negócios. Isso aqueceu o setor de Serviços, e gerou oportunidades de trabalho, criando um círculo virtuoso -, destacou Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Levantamentos feitos pela SMDE com base nos dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, mostraram que em fevereiro deste ano foram geradas 19 mil novas vagas formais de emprego na cidade do Rio. Isso representou um aumento de 120,6% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando foram abertos 8,6 mil postos de trabalho, e um quarto (24,5%) do total de vagas de carteira assinada geradas em todo o ano passado. Além disso, a taxa de crescimento em fevereiro de 2025 da cidade do Rio foi três vezes maior do que a taxa do Brasil no mesmo período (40,5%).

Setor de serviços tem maior peso no indicador

Buscando suprir uma lacuna de informações de atividade econômica de mais alta frequência, a Prefeitura do Rio, por meio da SMDE, desenvolveu o Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio). O objetivo é acompanhar mensalmente o comportamento da economia carioca, principalmente do setor de serviços, que inclui o comércio, cujo peso na economia do Rio é de 86,5%.

O indicador é baseado em uma combinação linear de dados do ISS, da Secretaria Municipal de Fazenda; de ICMS, da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro; da Pesquisa Mensal de Serviços do Estado do Rio de Janeiro (PMS-RJ) e da Pesquisa Mensal de Comércio do Estado do Rio de Janeiro (PMC-RJ), divulgadas pelo IBGE.

Os dados do IAE-Rio estão disponíveis na quarta edição do Boletim Econômico do Rio, divulgados no Observatório Econômico do Rio, no link observatorioeconomico.rio.