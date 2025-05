ASSISTIR Real Madrid x Celta de Vigo AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (02/05)

A partida entre Real Madrid x Celta de Vigo acontece HOJE (2), às 16 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Real ue buscar os três pontos em seus domínios.

Real Madrid x Celta de Vigo: Onde Assistir, Escalações e Palpite

O Real Madrid recebe o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu nesta sexta-feira, 2 de maio de 2025, em um confronto vital para as aspirações de La Liga. O time merengue, que disputa a liderança do campeonato, enfrenta o Celta, que busca escapar da zona de rebaixamento. A partida promete ser cheia de emoção e tensão.

🕒 Horário e Transmissão

Data e Hora: Sexta-feira, 2 de maio de 2025, às 16h00 (horário de Brasília)

Sexta-feira, 2 de maio de 2025, às 16h00 (horário de Brasília) Onde Assistir: Transmissão ao vivo pela ESPN Brasil e Star+.

⚽ Situação das Equipes

Real Madrid

O Real Madrid chega para este jogo na 2ª posição da La Liga, com 77 pontos, apenas 2 atrás do líder Barcelona. A equipe de Carlo Ancelotti está em excelente forma e precisa da vitória para se manter na luta pelo título. Com uma campanha sólida, a grande expectativa é que o time aproveite o fator casa para conquistar os três pontos e pressionar o líder da competição. Com grandes nomes como Benzema e Vinícius Júnior, o Madrid entra em campo como favorito.

Celta de Vigo

O Celta de Vigo ocupa atualmente a 17ª posição, com 32 pontos, e está apenas 3 pontos à frente da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma sequência de resultados ruins e precisa urgentemente de uma vitória para garantir sua permanência na La Liga para a próxima temporada. O time, comandado por Carlos Carvalhal, sabe que este é um confronto complicado, mas a esperança é que possam surpreender o Real Madrid, assim como fizeram em algumas campanhas passadas.

🧠 Palpite

Embora o Celta de Vigo tenha mostrado um futebol combativo ao longo da temporada, a superioridade técnica e a força do Real Madrid jogando em casa tornam a equipe merengue a favorita para este confronto. O palpite é uma vitória do Real Madrid por 3 a 1. A equipe de Ancelotti deverá dominar o jogo, mas o Celta pode causar problemas no contra-ataque.

📋 Escalações Prováveis

Real Madrid (4-3-3)

Goleiro: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois Defensores: Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy

Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy Meio-campistas: Casemiro, Luka Modrić, Toni Kroos

Casemiro, Luka Modrić, Toni Kroos Atacantes: Rodrygo, Karim Benzema, Vinícius Júnior

Celta de Vigo (4-4-2)

Goleiro: Iván Villar

Iván Villar Defensores: Hugo Mallo, Jeison Murillo, Aidoo, Javi Galán

Hugo Mallo, Jeison Murillo, Aidoo, Javi Galán Meio-campistas: Renato Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito

Renato Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito Atacantes: Iago Aspas, Santi Mina

🏟️ Expectativa para o Jogo

O Real Madrid entra em campo com a missão de se aproximar do Barcelona na liderança e não pode se dar ao luxo de perder pontos. O Celta de Vigo, por outro lado, sabe que este jogo será crucial para suas chances de evitar o rebaixamento. A expectativa é de um jogo intenso, com o Real Madrid controlando a posse de bola, mas o Celta tentando explorar os espaços deixados pela defesa merengue.

Com um estádio lotado e o apoio de sua torcida, o Real Madrid tentará garantir os três pontos de forma convincente. Já o Celta precisará se organizar defensivamente e ser eficaz nos contra-ataques para tentar surpreender o gigante espanhol.

