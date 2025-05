AO VIVO Estoril Praia x Benfica assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (03/05), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

No próximo sábado, dia 3 de maio de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), o Estoril Praia receberá o Benfica no Estádio António Coimbra da Mota, em partida válida pela 32ª rodada da Primeira Liga portuguesa. O confronto é crucial para as pretensões do Benfica na briga pelo título, enquanto o Estoril busca encerrar a temporada com dignidade e, quem sabe, sonhar com uma vaga em competições europeias.

Contexto das Equipes

Estoril Praia

O Estoril ocupa atualmente a oitava posição na tabela, com 42 pontos. Apesar de já ter garantido a permanência na elite do futebol português, a equipe ainda alimenta esperanças remotas de alcançar uma vaga nas competições europeias. Para isso, precisa vencer seus jogos restantes e torcer por tropeços dos adversários diretos.

Nos últimos seis jogos, o Estoril conquistou duas vitórias, um empate e sofreu três derrotas. A equipe vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Casa Pia, resultado que trouxe alívio após duas derrotas consecutivas sem marcar gols. No entanto, a inconsistência tem sido um problema, especialmente nos jogos em casa, onde não vence há três partidas.

Benfica

O Benfica está na segunda posição, empatado em pontos com o Sporting, mas atrás no saldo de gols. Com apenas três rodadas restantes, cada jogo é uma final para os encarnados na busca pelo título. A equipe vem embalada por uma sequência de 11 vitórias nos últimos 12 jogos, marcando pelo menos três gols em 10 dessas partidas.

Na última rodada, o Benfica goleou o AVS por 6 a 0, mostrando sua força ofensiva. Fora de casa, os encarnados têm sido consistentes, com seis vitórias consecutivas e um total de 32 pontos conquistados longe de seus domínios nesta temporada.

Escalações Prováveis

Estoril Praia

O técnico Ian Cathro enfrenta alguns desfalques importantes para o confronto. O meio-campista Jordan Holsgrove está suspenso, enquanto Wagner Pina cumpre suspensão após expulsão na última partida. Xeka é dúvida devido a lesão.

Provável escalação:

Goleiro: Dani Figueira

Dani Figueira Defensores: Pedro Carvalho, Lucas Áfrico, Bernardo Vital, Pedro Amaral

Pedro Carvalho, Lucas Áfrico, Bernardo Vital, Pedro Amaral Meio-campistas: Tiago Gouveia, Vinícius Zanocelo, Tiago Brito, Rafik Guitane

Tiago Gouveia, Vinícius Zanocelo, Tiago Brito, Rafik Guitane Atacantes: Alejandro Marqués, André Lacximicant

Benfica

O técnico Roger Schmidt deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas. Não há relatos de novos desfalques, e a equipe deve ir a campo com força máxima.

Provável escalação:

Goleiro: Anatoliy Trubin

Anatoliy Trubin Defensores: Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras

Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras Meio-campistas: João Neves, Florentino Luís, Orkun Kökçü

João Neves, Florentino Luís, Orkun Kökçü Atacantes: Rafa Silva, Ángel Di María, Arthur Cabral

Palpite

Diante do contexto apresentado, o Benfica é o grande favorito para o confronto. A equipe vive um excelente momento, especialmente no setor ofensivo, e enfrenta um Estoril que tem sido irregular, principalmente em seus domínios.

Palpite: Vitória do Benfica por 3 a 1.

Destaques esperados:

Arthur Cabral: Artilheiro da equipe, é sempre uma ameaça constante ao gol adversário.

Artilheiro da equipe, é sempre uma ameaça constante ao gol adversário. Rafa Silva: Sua velocidade e habilidade podem ser decisivas para quebrar a defesa do Estoril.

Sua velocidade e habilidade podem ser decisivas para quebrar a defesa do Estoril. Alejandro Marqués: Pelo lado do Estoril, é a principal esperança de gols.

Considerações Finais

O confronto entre Estoril Praia e Benfica promete ser emocionante, com os visitantes buscando manter a pressão sobre o líder Sporting na corrida pelo título. Já o Estoril tentará surpreender e encerrar a temporada com uma vitória marcante diante de sua torcida. Independentemente do resultado, espera-se um jogo aberto e com boas oportunidades para ambos os lados.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.