Seop realiza Operação Tatuí em Copacabana para coibir irregularidades na orla – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foram desenterradas bebidas diversas — como garrafas de água e bebidas alcoólicas. Foto: Divulgação/Seop

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, entre a noite de quarta-feira (30/04) e a madrugada desta quinta-feira (1º/05), a Operação Tatuí, em Copacabana. A ação teve como objetivo identificar e apreender mercadorias e materiais enterrados ou deixados irregularmente na areia, além de promover o ordenamento e a desobstrução da orla.

Durante a operação, os agentes encontraram a estrutura de uma barraca localizada em frente ao palco onde será realizado o show da cantora Lady Gaga, no sábado (03/05). A estrutura, de grande porte e composta por dezenas de barras de ferro, foi desenterrada e removida do local.

Também foram desenterradas e apreendidas dezenas de bebidas diversas — como garrafas de água, bebidas alcoólicas e 10 cocos — além de lonas dispostas irregularmente na faixa de areia, que foram encontradas obstruindo o local.

Na ocasião, as equipes também localizaram materiais pertencentes a barraqueiros, como cadeiras e coolers, que ocupavam a areia de forma indevida. Esses itens, além de interferirem na livre utilização da orla, dificultam o trabalho de limpeza realizado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB). Todos os materiais foram apreendidos, e os responsáveis pelas barracas autuados.

– Esse trabalho de prevenção feito pelas nossas equipes contribui para impedir a ocupação irregular da areia com objetos, garantindo a integridade física das pessoas, além de ajudar a reforçar o controle sobre a entrada de garrafas de vidro, objetos cortantes e outros materiais que podem oferecer risco, especialmente em meio a grandes aglomerações -, afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Durante as ações de desobstrução do espaço público, também foram recolhidos diversos objetos pertencentes a ambulantes irregulares, como bolsas, mesas de praia e acessórios, que haviam sido deixados para trás, obstruindo a via.

A operação contou com o apoio da Comlurb, da Guarda Municipal (GM-Rio) e da Polícia Militar (PMERJ), que atuaram na garantia da segurança dos agentes durante a fiscalização.

Entrada de ambulantes credenciados para o show

A Seop informa que o acesso dos ambulantes credenciados para trabalhar no show da Lady Gaga será feito exclusivamente pelas ruas Martin Afonso, Prado Júnior, Hilário de Gouveia, Santa Clara e Xavier da Silveira. A medida, alinhada com a organização do evento e com a PMERJ, visa auxiliar na fiscalização e na checagem dos itens proibidos para os comerciantes ambulantes, como garrafas de vidro e grandes estruturas.