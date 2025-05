Seop realiza nova fase da Operação Tatuí e intensifica fiscalização na orla de Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

A produção de energias renováveis tem estado no centro dos debates da COP28, a principal cúpula sobre a questão climática no mundo, iniciada no último dia 30 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes. Chefes de Estado e líderes mundiais discutem as possíveis soluções e tecnologias para frear o aquecimento global. Nesse contexto, o Hidrogênio Verde […]