Semob-JP implementa nova intervenção viária no Viaduto Luciano Agra a partir das 12h desta sexta-feira

02/05/2025 |

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), informa que, preocupada com a fluidez do tráfego e a segurança viária no entorno do novo Viaduto Luciano Agra, propôs uma intervenção emergencial em conjunto com os demais órgãos de trânsito da Capital. A medida será colocada em prática a partir das 12h desta sexta-feira (2).

A ação, articulada pelo prefeito Cícero Lucena e pelo superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, tem como principal objetivo oferecer uma alternativa mais segura e eficiente para os condutores que trafegam na região.

“Antes mesmo da liberação do viaduto, a Semob-JP já vinha propondo essa intervenção, justamente para evitar qualquer transtorno viário e garantir mais fluidez ao tráfego na área”,”destacou o superintendente Marcílio do HBE.

Com a mudança, os motoristas que saem do bairro do Geisel com destino à BR-230 deverão acessar a rodovia por meio de uma nova alça à esquerda, nas imediações do Assaí Atacadista. A recomendação é que os condutores evitem seguir pela Avenida Diógenes Chianca, passando pelo Centro Administrativo Municipal (CAM) e retornando pela Avenida Hilton Souto Maior para acessar a BR-230 à direita, na Transnacional.

Agentes de mobilidade da Semob-JP e a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PB) estarão no local para orientar os condutores e garantir a efetividade da operação.

A Semob-JP pede a colaboração da população e reforça seu compromisso com a melhoria contínua da mobilidade urbana em João Pessoa.