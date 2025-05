Santa Clara Clareou! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A Prefeitura de Sorocaba realiza, durante este mês de maio, uma programação especial para celebrar a 57ª Semana do Tropeiro. Além do tradicional Desfile dos Tropeiros, no dia 26 de maio, às 9h, a população poderá conferir exposições e participar de oficinas gratuitas com a temática tropeira. O objetivo da programação é aproximar a […]