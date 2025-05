Sanesul anuncia parceria com o paratleta olímpico Yeltsin Jacques, medalhista em Paris e Tóquio

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) celebrou o Dia do Trabalhador com um evento pra lá de especial. Além de homenagear os empregados que fazem a empresa crescer todos os dias, o diretor-presidente Renato Marcílio aproveitou a ocasião para anunciar a mais nova parceria institucional: o patrocínio ao multicampeão paralímpico Yeltsin Jacques, um verdadeiro símbolo sul-mato-grossense de superação.

Durante o evento, ocorrido quarta-feira (30), em clima de festa, Yeltsin emocionou os presentes com uma palestra motivacional. Com carisma e humildade, o atleta contou sobre os desafios que enfrentou até chegar ao topo do paradesporto mundial.

Campeão paralímpico nos Jogos de Tóquio, medalhista no Mundial de Atletismo de Paris e dono de diversos títulos internacionais, Yeltsin exibiu vídeos marcantes de suas conquistas nas pistas e levou para o local algumas de suas medalhas — que brilharam tanto quanto sua história de vida e superação.

Ele agradeceu o apoio, incentivou a prática do esporte e lembrou com emoção da medalha de ouro nos 1.500 metros da classe T11, conquistada nas Paralimpíadas de Paris em 2024, quando quebrou o recorde mundial da prova com o tempo de 3 minutos, 55 segundos e 82 centésimos.

Ao assinar o contrato, Yeltsin Jacques disse que em suas viagens por vários países do mundo tem empunhado a bandeira do Brasil e de Mato Grosso do Sul e, a partir de agora, terá o orgulho de carregar a marca da Sanesul.

Entregas à população

Renato Marcílio destacou que o exemplo de disciplina, dedicação e superação de Yeltsin reflete o que a Sanesul busca em sua equipe e nas entregas à população dos 68 municípios atendidos pela empresa nos sistemas de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário.

“É com muito orgulho que firmamos essa parceria com um atleta que orgulha o Brasil e, principalmente, Mato Grosso do Sul. Assim como a água precisa de cuidado para chegar limpa às pessoas, os talentos também precisam de apoio para continuar vencendo”, declarou.

Com o apoio da Sanesul, Yeltsin ganha um novo impulso rumo a mais vitórias, enquanto a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento humano, a valorização dos talentos locais e a inspiração que move sonhos e transforma vidas.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, também participou do evento e se emocionou ao comentar a importância da parceria. Ele destacou o papel do Estado no incentivo ao paradesporto e lembrou que Mato Grosso do Sul é o único estado do país que garante bolsa tanto para o atleta paralímpico quanto para o guia e o treinador.

“Isso mostra o quanto valorizamos o esporte como ferramenta de inclusão e transformação. Ver um atleta como o Yeltsin sendo reconhecido por uma empresa como a Sanesul é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou o secretário.

Estiveram presentes também os diretores Leopoldo Godoy (Engenharia e Meio Ambiente), André Soukef (Administração e Finanças) e Madson Valente (Comercial e de Operações).

