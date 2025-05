Município do Rio lidera em iniciativas de planejamento familiar – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro aplicou no ano passado 22 mil dispositivos intrauterinos (DIUs). Foto: Edu Kapps/SMS

Entre as políticas públicas voltadas ao planejamento familiar e à redução da mortalidade materna, o município do Rio de Janeiro aplicou no ano passado 22 mil dispositivos intrauterinos (DIUs). Assim, a cidade foi a que mais fez o uso deste método contraceptivo no Brasil, superando até mesmo os totais de estados como São Paulo, que fez 14 mil aplicações.

Esse resultado foi possível graças ao treinamento e certificação de 300 profissionais das clínicas da família e centros municipais de saúde, entre médicos e enfermeiros, para o atendimento às pacientes e, quando indicado, realizar a implantação do DIU (de cobre ou hormonal). Trata-se de um método contraceptivo reversível e a recomendação é de ser trocado a cada três ou dez anos, dependendo do modelo.

O município do Rio é pioneiro na oferta do DIU hormonal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O método tem 99,8% de eficiência, comparável à laqueadura tubária. A aquisição dos dispositivos é parte das estratégias da Prefeitura para a redução da mortalidade materna, promovendo o planejamento familiar, sexual e reprodutivo das mulheres em idade fértil, além da prevenção de gestações indesejadas.

– Chegamos nesse resultado porque levamos em consideração que o planejamento familiar é uma das estratégias mais importantes para o enfrentamento da mortalidade materna. A SMS oferece em sua rede básica vários métodos contraceptivos, como pílula anticoncepcional, DIU de cobre e hormonal, preservativos masculino e feminino, além das cirurgias de laqueadura e de vasectomia. Com a orientação do profissional de saúde, a mulher ou o casal poderão escolher o mais indicado para o seu caso -, afirma o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

É fundamental ressaltar que os preservativos são os únicos métodos que previnem a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e devem sempre ser utilizados em conjunto com o método contraceptivo escolhido.