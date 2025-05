Maio Amarelo 2025 terá 62 ações educativas de trânsito em Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), programou um calendário contendo 62 ações educativas de trânsito, todas gratuitas, que vão integrar a Campanha Maio Amarelo 2025. As atividades são diárias e começam na segunda-feira (5), prosseguindo até o dia 30 do mês. Ao todo, serão 17 temáticas diferentes, incluindo palestras em empresas, teatros em escolas e bibliotecas e, sobretudo, iniciativas em locais públicos e pontos estratégicos da cidade.

O “Maio Amarelo” é uma iniciativa anual, instaurada com base em resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de chamar a atenção dos cidadãos sobre a necessidade de todos os agentes que compõem a mobilidade urbana agirem de forma preventiva, tornando o trânsito mais seguro, tanto para motoristas, bem como para pedestres.

Mais uma vez, a campanha, que contará em Sorocaba também com o apoio de equipe da Urbes – Trânsito e Transportes, terá como enfoque principal o público considerado mais vulnerável no trânsito, que é aquele formado por pedestres, ciclistas e motociclistas. Durante todo o mês, a sede da Semob e da Urbes estarão enfeitadas com dispositivo inflável no formato de um laço amarelo, símbolo da campanha Maio Amarelo.

A Semob aproveita a ocasião da campanha para lançar uma nova atividade chamada “Mãozona”, voltada à segurança dos pedestres. Um dos arte-educadores, caracterizado com uma mão grande, pede para que o motorista ou motociclista pare, para dar passagem ao pedestre na faixa, junto ao semáforo, enquanto um a faixa com um mensagem educativa é apresentada.

Essa atividade será apresentada na segunda-feira (5), das 13h30 às 16h30, no cruzamento entre as Ruas XV de Novembro e São Bento, assim como na Rua Padre Luiz, junto ao Mercado Municipal. Na terça-feira (6), das 8h30 às 10h30, ela ocorre nas proximidades do Terminal Santo Antônio e, das 13h30 às 15h30, no Terminal São Paulo.

Durante o mês todo também serão realizadas 19 apresentações teatrais em escolas e bibliotecas, com os espetáculos chamados “Xô acidente”, “Superamarelinho” e “Agentes em Ação”. Por sua vez, haverá 13 palestras “Educação para o trânsito”, em empresas da cidade.

Outras ações programadas para maio são: “Pedestre Seguro – Blitz”, “Flash Mob – Maio Amarelo”, “Motociclista Seguro – Blitz”, “Poluição Sonora”, “Escola do Motociclista”, “Lei Seca – Blitz”, “Pedale Seguro – Ciclovia”, “Limite de Velocidade – Pit Stop”, “Faixa Viva – Cones”, “Celular – Blitz”, “Álcool x Direção – Lei Seca” e “Pare, vai com calma – Blitz”.

É possível acompanhar o calendário completo de ações da campanha “Maio Amarelo”, que está disponível nas mídias sociais da Prefeitura de Sorocaba: @prefeituradesorocaba. O contato com a equipe de Educação para o Trânsito da Semob pode ser feito pelo site: www.urbes.com.br. Basta clicar em “Ouvidoria”, selecionar o assunto “Educação para o Trânsito” e em “Abrir Manifestação”, para enviar sua solicitação.