Kaio Jorge leva Cruzeiro à vitória na Copa do Brasil

Comandado por Kaio Jorge, o Cruzeiro derrotou o Vila Nova por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (1) no estádio do Mineirão, e ficou perto de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Graças à vitória na ida da terceira fase, a Raposa pode até mesmo perder por um gol de diferença que avança na competição nacional. Já o Vila Nova precisa triunfar com uma vantagem de três gols na volta, no dia 22 de maio no Serra Dourada, para se classificar no tempo regulamentar.

A vitória do Cruzeiro foi construída toda na etapa inicial. O primeiro gol saiu aos 33 minutos, quando Kaio Jorge recebeu na intermediária adversária e partiu em velocidade. O atacante da Raposa se livrou do zagueiro Tiago Pagnussat e bateu na saída do goleiro Halls.

Três minutos depois, Gabriel Barbosa tocou para Kaio Jorge, que, com um drible seco, deixou Bernardo Schappo estatelado no chão antes de bater firme para fechar o marcador.

Outros resultados:

Operário 1 x 1 Vasco

Brusque 0 x 0 Athletico-PR

Santos 1 x 1 CRB

Criciúma 1 x 0 Bragantino

Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo