fim de semana tem MS ao Vivo com Luísa Sonza, Dead Fish, Festa da Linguiça, da Farinha e Festival da Cerveja – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O primeiro fim de semana de maio chega com programação intensa em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o projeto MS ao Vivo abre sua temporada 2025 com Luísa Sonza no palco do Parque das Nações Indígenas, no domingo (4), em show gratuito com abertura da cantora sul-mato-grossense Paolla. Ainda na capital, os fãs de rock e hardcore podem curtir o show da banda Dead Fish, que apresenta sua turnê “A Tour Definitiva” no sábado (3), no Blues Bar.

O interior do estado também será movimentado por festas tradicionais e gastronômicas. A Festa da Linguiça de Maracaju chega à 29ª edição como um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul, com shows, feira e o famoso almoço de domingo. Em Bonito, o Festival da Cerveja reúne dez cervejarias, cursos de degustação e atrações musicais.

Já Anastácio celebra 60 anos com a Festa da Farinha, que mistura gastronomia regional, artesanato e grandes nomes da música como Leonardo e Munhoz & Mariano. Em Três Lagoas, a 14ª edição do Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré movimenta o Balneário Municipal com competições e shows ao ar livre.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (2)

CINEPIANO com Tony Berchmans – O pianista Tony Berchmans apresenta ao vivo a trilha sonora improvisada do clássico do cinema mudo “Em Busca de Ouro”, de Charlie Chaplin, lançado em 1925.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Exposição “Imprevisto” – A mostra apresenta obras desenvolvidas em conjunto pelos artistas Brenda Postaue e Elias de Aquino, sob curadoria de Adriano Braga. Combinando diferentes técnicas e materiais, a exposição discute temas como violência e territorialidade no contexto de Mato Grosso do Sul. Em cartaz até 9 de maio.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Casa Cult – Com o tema “Rompendo Fronteiras de Gênero, Raça e Sexualidade na Produção Teatral do Brasil”, o Casa Cult realiza sua segunda edição com uma mesa de conversa entre a atriz e escritora Ave Terrena (SP) e a atriz e escritora douradense Rossandra Cabreira, mediada pela educadora trans Emy Mateus. O evento também conta com bazar, comidas e bebidas à venda.

Horário: 19h

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306

Entrada: Gratuita

Show do Quilomboclada – O Vizú Ateliê Bar, novo espaço cultural no centro de Campo Grande, recebe apresentação gratuita da banda Quilomboclada, de Porto Velho (RO), que traz ao público a força da cultura popular da Amazônia.

Horário: a partir das 19h

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Kinder Space – Uma nova atração chega a Campo Grande para levar os pequenos astronautas a uma viagem pelo espaço! O Kinder Space é um parque temático inflável, onde as crianças poderão percorrer um labirinto de obstáculos, descer em escorregadores gigantes, se aventurar na tirolesa, pular no high jump e se divertir em uma piscina de bolinhas gigante. A atração é indicada para crianças de 1 a 12 anos, sendo que menores de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto (sem custo adicional).

Horário: 10h às 22h

Local: praça de eventos do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: R$ 60 por 40 minutos | R$ 10 para cada 15 min adicionais

Space Bounce Park – O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência.

Horário: 16h às 21h30

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 49,90

Diversão no Norte Sul – Na Praça Central do Shopping Norte Sul Plaza, o espaço Coisa de Criança oferece ambientes lúdicos no tamanho ideal para os pequenos, como camarim, cozinha, sala de aula, além de tobogãs com piscina de bolinhas. O circuito temático Era Glacial, localizado na Praça de Eventos em frente à Renner, é indicado para crianças de até 13 anos. A entrada custa a partir de R$ 35. Crianças com menos de 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Crianças PCD e aniversariantes têm direito a 50% de desconto mediante comprovação.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: valores devem ser consultados diretamente na bilheteria

Maracaju

Festa da Linguiça de Maracaju – A 29ª edição da tradicional Festa da Linguiça de Maracaju começa com o melhor da culinária regional e uma agenda cultural movimentada. Nesta sexta-feira, o evento será oficialmente aberto com apresentações gratuitas do Trio Violada e da dupla Henrique & Diego.

Horário: a partir das 19h30

Local: Av. Senador Felinto Müller – Maracaju

Entrada: Gratuita

Bonito

III Festival da Cerveja de Bonito – Nesta edição, o Festival da Cerveja de Bonito reúne 10 cervejarias, oferece cursos de degustação e brassagem, além de atrações musicais. A expectativa é de mais de 10 mil visitantes. Nesta sexta-feira, os shows ficam por conta dos grupos Mataguew e Filho dos Livres.

Horário: a partir das 18h

Local: Centro de Bonito

Entrada: Gratuita

Anastácio

Festa da Farinha – A 17ª edição da Festa da Farinha será realizada neste fim de semana em comemoração aos 60 anos do município de Anastácio (MS). O evento contará com mais de 30 barracas de comidas típicas, 16 de artesanato e atrações musicais de renome nacional. Nesta sexta-feira, os shows ficam por conta das duplas Munhoz & Mariano e Guilherme & Benuto.

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Arandú – Anastácio

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré – O 14º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré movimenta Três Lagoas neste fim de semana. Nesta sexta-feira tem show com o grupo Tradição.

Horário: a partir das 20h

Local: Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox

Entrada: gratuita

Sábado (3)

Dead Fish em Campo Grande – A Tour Definitiva – Com mais de três décadas de estrada, a banda Dead Fish apresenta em Campo Grande sua turnê “A Tour Definitiva”, mesclando clássicos do hardcore nacional com faixas do novo álbum. A banda Bravo e Meio abre a noite.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar

Entrada: a partir de R$ 95 pelo link https://articket.com.br/e/3374/dead-fish-em-campo-grande ou WhatsApp (67) 99681-6560

Exposição “Imprevisto” – A mostra apresenta obras criadas em parceria por Brenda Postaue e Elias de Aquino, com curadoria de Adriano Braga. A exposição traz diferentes técnicas e materiais para discutir temas como violência e territorialidade em Mato Grosso do Sul. Aberta até 9 de maio.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Vem Garimpar – O Coletivo de Brechós realiza mais uma edição da feira “Vem Garimpar” com uma programação especial para as mães, incluindo café da manhã para as primeiras garimpeiras. Mais de 20 brechós participam do evento.

Horário: 8h às 15h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Oficina de artesanato – O Shopping Norte Sul Plaza realiza a Oficina de Artesanato do Dia das Mães, com o tema “Corações em tecido”. A atividade integra a Feira de Artesanato e é exclusiva para participantes do Clube+, com inscrições feitas pelo aplicativo do shopping.

Horário: 14h às 16h

Local: Praça de eventos do Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita

CINEPIANO com Tony Berchmans – O espetáculo une cinema e música ao vivo em uma experiência única. O pianista Tony Berchmans improvisa a trilha sonora ao vivo enquanto é exibido o clássico “O Garoto” (1921), de Charlie Chaplin.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Feira Ziriguidum – A tradicional feira Ziriguidum prepara uma edição especial em homenagem ao trabalhador, com shows de samba dos grupos Nó na Madeira e Mistura das Minas. A programação ainda conta com expositores de gastronomia, artesanato, economia criativa e espaço para recreação.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita

Peça “A Fabulosa História do Guri-Árvore” – O projeto “Escambo: Rede Parente” pousa em Campo Grande trazendo apresentações teatrais, oficinas e mesas públicas, com programação aos sábados e domingos. Neste fim de semana, será apresentado o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do grupo campo-grandense Fulano di Tal.

Horário: 19h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Feira do Coopharádio – Com artesanato, gastronomia, música e muita diversão, a tradicional Feira do Coopharádio acontece neste sábado com uma edição especial para o Dia das Mães. A animação fica por conta dos shows de Zenildo Amaral e Zé Antunes.

Horário: A partir das 17h

Local: Praça V, Coopharádio

Entrada: Gratuita

Show do Bando do Velho Jack – Encontro de Motorhomeiros – Dentro da programação do 4º Encontro de Motorhomeiros e Campistas de MS, o sábado reserva um show gratuito da banda Bando do Velho Jack, celebrando o espírito livre e a paixão pelas estradas. O evento reúne viajantes e expositores de veículos adaptados.

Horário: 19h30

Local: Vila Morena (antiga Cidade do Natal) – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Transmissão Lady Gaga no Rio + After do Show – Para quem não vai ao Gagacabana, o Ponto Bar traz a experiência até Campo Grande com a transmissão ao vivo do show de Lady Gaga direto do Rio de Janeiro. E depois da apresentação, o agito continua com DJs LadyAfroo e Ammuscaria no comando do after.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar – R. Temístocles, 103

Entrada: A partir de R$ 5

Exposição Boleta Bike (SP) – O artista paulistano Boleta Bike chega a Campo Grande com obras que combinam irreverência e crítica urbana. A mostra será inaugurada neste sábado no Vizú Ateliê Bar e ficará em cartaz por um mês. A abertura terá discotecagem do DJ Hallfya.

Horário: A partir das 19h

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Show da banda Naip – A Naip, banda que mistura ritmos brasileiros, volta aos palcos neste sábado. O grupo traz os maiores sucessos ao longo da trajetória.

Horário: 18h às 23h59

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-e-dj-nathalia-albuquerque-no-sunset-growler/2911563

Bonito

III Festival da Cerveja de Bonito – O Festival continua neste sábado com shows das bandas As Máquinas do Seu Antônio e Quilomboclada, além de cursos, degustações e a presença de 10 cervejarias.

Horário: a partir das 9h

Local: Centro de Bonito

Entrada: Gratuita

Maracaju

Festa da Linguiça de Maracaju – Show de Felipe & Rodrigo – A programação da Festa da Linguiça segue com atividades desde a manhã. A partir das 18h, os shows principais da noite ficam por conta das duplas Felipe & Rodrigo e Teodoro & Sampaio.

Horário: a partir das 9h (shows às 18h)

Local: Av. Sen. Felinto Müller – Maracaju

Entrada: Gratuita durante o dia; shows com ingresso a partir de R$ 25 pelo link https://www.ingressonacional.com.br/evento/30354/show—–29-festa-da-linguica-de-maracju-2025

Anastácio

Festa da Farinha – Comemorando os 60 anos de Anastácio, a tradicional Festa da Farinha chega à 17ª edição reunindo culinária regional, artesanato e grandes atrações. O cantor Leonardo é a estrela da noite de sábado, ao lado de Thiago Carvalho.

Horário: A partir das 17h

Local: Praça Arandu – Anastácio

Entrada: Gratuita

Caracol

Show de João Haroldo e Betinho – A cidade de Caracol segue em festa com a celebração de seus 60 anos. Neste sábado, o destaque da programação é o show da dupla João Haroldo e Betinho, além do Trio Violada, no Clube de Laço Retiro.

Horário: 21h

Local: Clube de Laço Retiro – Caracol

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré – O 14º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré movimenta Três Lagoas neste fim de semana. As duplas Patricia e Adriana, e Fred e Victor sobem ao palco neste sábado.

Horário: a partir das 20h

Local: Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox

Entrada: gratuita

Domingo (4)

MS ao Vivo com Luísa Sonza – Encerrando o fim de semana em grande estilo, o projeto MS ao Vivo abre sua temporada 2025 com show gratuito de Luísa Sonza em Campo Grande. A cantora Paolla, revelação sul-mato-grossense, faz a abertura.

Horário: A partir das 17h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Peça “A Fabulosa História do Guri-Árvore” – A trupe Fulano di Tal apresenta neste domingo o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, dentro da programação do projeto Escambo: Rede Parente, que oferece teatro, oficinas e rodas de conversa com entrada gratuita.

Horário: 17h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Feira Borogodó – A Feira Borogodó, que chega à sua 11ª edição, celebra o Dia das Mães com muito samba, DJ e apresentações de bandas. As atrações ficam por conta de DJ BoliBoli, Banda Big Field e a sambista Ariádne Farinéa.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé – R. das Garças, 3164

Entrada: Gratuita

Mãe Também Samba – Para as mães que amam uma boa festa, o Capivas Cervejaria oferece um rolê com recreação para as crianças e caipirinha de brinde para todas as mães. O grupo Mistura das Minas garante a animação musical.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Maracaju

Festa da Linguiça – Patrimônio gastronômico do estado, a Festa da Linguiça de Maracaju chega à sua 29ª edição celebrando sabores regionais e culturais. O domingo será marcado pelo tradicional almoço e apresentações de artistas locais.

Horário: A partir das 9h

Local: Av. Sen. Felinto Müller – Maracaju

Entrada: Gratuita

