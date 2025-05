Candidatura Rio-Niterói entra oficialmente na disputa pelo Pan 2031

A Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports) oficializou nesta quinta-feira (1º) a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e Niterói a sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031.

Também foi certificada a única concorrente, a capital paraguaia, Assunção.

O presidente da Panam Sports, o chileno Neven Ilic, disse que a organização está feliz e orgulhosa com as duas opções.

TV Brasil exibe jogos do Brasileirão Feminino nesta quarta e na quinta

São Paulo receberá novo torneio da elite do tênis feminino em setembro

“Não só cumprem os requisitos de cidade-sede, como também evidenciam uma paixão e motivação de suas autoridades, que são muito importantes para esses processos”, declarou.

As duas candidatas entregaram os dossiês com os requisitos exigidos pela Panam Sports. Nos próximos dias, uma comissão de avaliação será formada para revisar esses documentos.

A escolha será feita por meio de uma eleição, que também terá os detalhes informados pelo Comitê Executivo da Panam Sports nos próximos dias.

O colégio eleitoral da Panam Sports é formado por um total de 41 comitês olímpicos nacionais, que totalizam 53 votos ─ países que já organizaram a competição têm direito a dar dois votos.

São Paulo receberá novo torneio da elite do tênis feminino em setembro

América-MG supera São Paulo por 3 a 1 no Brasileirão Feminino

O Brasil já sediou o Pan em 1963 (São Paulo) e 2007 (Rio de Janeiro) e tem direito a dois votos. Já o Paraguai busca ser sede pela primeira vez.

Experiência do Rio ajuda

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, destacou que a experiência da capital fluminense, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, ajuda a reforçar a candidatura.

“Mas também queremos aprender com todas as nações das Américas, ouvir sugestões e partilhar conhecimentos. Dessa maneira, organizaremos Jogos grandiosos não só para os cariocas, para o povo brasileiro, mas também para todos no continente”, afirmou.

Já o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, promete “um legado de infraestrutura urbana, esporte e mobilidade que vai ultrapassar as cidades-sede e se estender para toda a região metropolitana”.

“Antes mesmo dos Jogos Pan-Americanos, lançaremos o Time Rio-Niterói, um programa de apoio aos atletas que tem o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro e engloba todo o Estado do Rio. Além disso, vamos fazer cinco Ginásios Educacionais Olímpicos em Niterói”.

Detalhes da candidatura

Rio e Niterói precisaram apresentar detalhes que são previstos para a realização das competições, que terão 38 modalidades distribuídas por 57 disciplinas. Também foram informadas as datas previstas:

Abertura dos Jogos Pan-Americanos: 8 de agosto de 2031

8 de agosto de 2031 Encerramento dos Jogos Pan-Americanos: 24 de agosto de 2031

24 de agosto de 2031 Abertura dos Jogos Pan-Americanos: 7 de setembro de 2031

7 de setembro de 2031 Encerramento dos Jogos Pan-Americanos: 16 de setembro de 2031

O dossiê de candidatura apresentado pelas cidades fluminenses prevê a necessidade de que sejam investidos US$ 667 milhões, ou R$ 3,8 bilhões.

No documento, os organizadores afirmam que os três níveis de governo ─ municipal, estadual e federal ─ estão comprometidos com os custos iniciais da candidatura.

“Se confirmada como sede, o comitê organizador de Rio-Niterói assumirá a responsabilidade por desenvolver um plano de negócios que assegure financiamento privado significativo e reduza o impacto financeiro nos entes públicos”, complementa.

As cidades também já preveem cinco zonas que receberão os eventos: Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro e Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e Niterói.

No caso do futebol, além do Maracanã, haverá jogos em Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Mané Garrincha), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

Uma das estruturas mais importantes da competição é a vila dos atletas, que, no caso da proposta Rio-Niterói, será formada por sete torres residenciais, com 2.083 apartamentos de dois e três quartos para atender a 7.500 atletas e 2.800 oficiais.

A vila está programada para ser erguida na zona portuária do Rio, região que tem recebido investimentos imobiliários em grande escala.

Uma das provas mais tradicionais entre os esportes olímpicos, a maratona está prevista para cruzar a Ponte Rio-Niterói, com largada no Caminho Niemeyer, na cidade sorriso, e chegada na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio.