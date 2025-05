Subprefeitura dos Grandes Complexos e Comlurb iniciam instalação de contêineres de grande capacidade no Jacarezinho – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foram instalados cerca de 150 contêineres de 1.200 litros – Divulgação

A Subprefeitura dos Grandes Complexos e a Comlurb iniciaram, nesta quarta-feira (30/4), a instalação de contêineres de grande capacidade no Complexo do Jacarezinho. Foram instalados cerca de 150 contêineres de 1.200 litros na que ação faz parte de um programa de ampliação da distribuição dos equipamentos em comunidades, visando reforçar o ordenamento do descarte de lixo, prevenir alagamentos em dias de chuva devido ao entupimento de ralos e bueiros e combater problemas como mau cheiro e a proliferação de doenças.

O trabalho começou no Complexo do Alemão, onde já foram instalados mais de 100 contêineres. A subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha, destacou a importância de ouvir líderes comunitários e moradores para definir os pontos de instalação dos novos equipamentos, garantindo locais organizados para o descarte correto do lixo.

— Estamos garantindo que o lixo seja deixado de forma adequada, evitando que fiquem espalhados pelas ruas. A avaliação também é feita pela Comlurb, com base em estudos técnicos que priorizam áreas críticas de descarte irregular e acúmulo de resíduos.

Os contêineres são projetados para o despejo automático dos resíduos diretamente nos caminhões basculantes, proporcionando um melhor ordenamento do lixo, com remoção mais rápida e eficiente, impedindo que fiquem expostos em via pública.

Participação da população é fundamental

O presidente da Comlurb, Jorge Arraes, reforçou a importância da colaboração da população para o sucesso do projeto.

— A contribuição da população é fundamental para que a limpeza urbana seja ainda mais eficiente. Com os novos contêineres, garantimos um melhor ordenamento dos resíduos colocados para coleta, eliminando o excesso de lixo nas ruas, facilitando o controle de vetores e melhorando a saúde pública e a ambiência nas comunidades.

Ecoponto no Complexo da Penha

Além da instalação de contêineres, o Complexo da Penha também receberá um novo ecoponto na comunidade Parque Proletário. O local, na Estrada José Rucas, está sendo preparado para a implantação de uma caixa compactadora de 15 m³, destinada ao lixo domiciliar, além de duas caixas metálicas multiuso de 5 m³ para o descarte de entulhos, bens inservíveis e galhadas. Essa iniciativa contribuirá ainda mais para o ordenamento e a remoção regular dos resíduos nas comunidades.