Servidores da SAS participam de conferência e elaboram sugestões para fortalecer atuação do SUAS – CGNotícias

Com foco nas comemorações pelos 20 anos de criação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), foi realizada, nesta quarta-feira (30), a Conferência Livre dos Trabalhadores do Suas, evento preparatório para a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorrerá em junho, em Campo Grande. Neste ano, o tema será: “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

De acordo com Bruna Lemes Cafure Carretoni, integrante da coordenação colegiada do Fórum Municipal de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (FMTSUAS), a realização da Conferência Livre é inédita no município e atendeu a uma sugestão do Conselho Nacional de Assistência Social.

O evento foi realizado na Escola do Suas e promoveu um espaço democrático de debate, reflexão e participação dos trabalhadores da área, tanto da gestão pública quanto das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Os participantes foram divididos em grupos para a elaboração de propostas que serão apresentadas nas pré-conferências previstas para o mês de maio. Os debates foram organizados em cinco eixos temáticos, abordando temas como financiamento, benefícios socioassistenciais e controle social.

O objetivo é avaliar a política de assistência social e definir diretrizes para o Suas nos próximos dois anos, subsidiando diagnósticos da realidade territorial e local, identificando dificuldades e situações de desproteção social, além de contribuir para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social.

“O apoio do poder público para a realização da Conferência é extremamente importante para garantir a participação de todos, fortalecendo as sugestões e pensando em propostas que contemplem nosso trabalho dentro da Assistência Social”, destacou Bruna.

Metas

O Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS (FMTSUAS) tem como objetivo articular o coletivo de profissionais da Política de Assistência Social de Campo Grande — tanto das instituições públicas quanto das privadas — buscando apoio junto às instâncias políticas e deliberativas.

Os eventos preparatórios à Conferência Municipal permitem avaliar o trabalho já realizado, propor novas ações e metas, e garantir que o município avance no atendimento das demandas e necessidades dos usuários e dos trabalhadores do setor.

Após o encerramento da Conferência dos Trabalhadores, o FMTSUAS encaminhará as propostas elaboradas para a 16ª Conferência Municipal. Após aprovação em plenária, essas propostas serão incorporadas aos Planos Municipais de Assistência Social e às peças administrativas do município, que também serão encaminhadas para a Conferência Estadual.

As conferências municipais de assistência social ocorrem a cada dois anos. A última edição foi realizada em 2023 e teve como tema o fortalecimento do Suas. O evento é promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

#ParaTodosVerem As imagens mostram os servidores da SAS em momento de palestra.