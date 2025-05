São José registra saldo positivo de mais de 1.000 empregos

José Roberto Amaral





São José dos Campos registrou saldo positivo de empregos com carteira assinada em março com 1.021 postos de trabalho no período.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal.

Com os números de março, São José chegou a um saldo positivo de 7.438 vagas de emprego criadas nos últimos 12 meses, período compreendido entre abril de 2024 a março deste ano.

Segundo a metodologia do Caged, o saldo de emprego é o resultado da diferença de admissões e demissões e se refere a empregos formais, com carteira assinada.

Setor de serviços

Todos os setores da economia, com exceção da agropecuária, registraram saldo positivo de empregos.

Em março, o grande destaque para geração de empregos em São José ficou com o setor de serviços, que liderou o ranking com 639 vagas de saldo positivo. Em seguida, aparecem a indústria (211) construção civil (97) e comércio (89).

Qualificação profissional

Para capacitação e qualificação para o mercado de trabalho, a Prefeitura investe em cursos de qualificação, ampliando as chances de recolocação dos trabalhadores.

No ano passado, foram oferecidas 35 mil mil vagas dentro do programa Qualifica São José. Foram registradas mais de 60 mil inscrições de interessados.

O aumento das vagas e a criação de novos cursos está prevista no Plano de Gestão 2025-2028. Todos os cursos são gratuitos e ministrados na modalidade presencial ou à distância.



