Rio-Niterói 2031 propõe Jogos para unir o continente e desenvolver os esportes nas Américas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Panam Sports oficializou nesta quinta-feira (01/05) a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Arte: Divulgação

Unir as Américas por meio do Esporte e promover o desenvolvimento esportivo em todo o continente são os pilares que fundamentaram a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói na disputa pela sede dos XXI Jogos Pan-Americanos e IX Parapan-Americanos 2031. O exitoso planejamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 serviu de base para a elaboração do dossiê entregue à Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), com o compromisso de realizar um evento de baixo custo, sem elefantes-brancos e com legados que reverberem continentalmente.

– A nossa experiência na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com certeza, nos ajuda. Mas também queremos aprender com todas as nações das Américas, ouvir sugestões e partilhar conhecimentos. Dessa maneira, organizaremos Jogos grandiosos não só para os cariocas, para o povo brasileiro, mas também para todos no continente – afirmou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Para cumprir o propósito de trocar conhecimentos e ampliar a base de profissionais esportivos, um dos legados de Rio-Niterói 2031 será o investimento em intercâmbios e formação técnica de pessoas entre os países do continente. Uma parceria que envolverá o Comitê Rio-2031, o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Confederações esportivas brasileiras, além dos demais comitês nacionais das Américas. Um trabalho que também incluirá a revelação e capacitação de atletas de alto rendimento, via Vilas Olímpicas e os Ginásios Educacionais Olímpicos, projeto que atualmente atende a mais de seis mil alunos em suas 12 escolas e será ampliado.

A tradição de Niterói em revelar talentos e a expertise de o Rio organizar grande eventos se complementam e são uma garantia para o sucesso do PAN 2031, que tem seu calendário inicial de Esportes formado por 38 modalidades distribuídas por 57 disciplinas. Pela proposta apresentada à Panam Sports, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos está marcada para ocorrer em 8 de agosto e a de Encerramento, 24 de agosto. Já os Jogos Parapan-Americanos começarão no dia 7 de setembro com término em 16 de setembro.

― Teremos um legado de infraestrutura urbana, esporte e mobilidade que vai ultrapassar as cidades-sede e se estender para toda a Região Metropolitana. Antes mesmo dos Jogos Pan-Americanos, lançaremos o Time Rio-Niterói, um programa de apoio aos atletas que tem o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro e engloba todo o Estado do Rio. Além disso, vamos fazer cinco Ginásios Educacionais Olímpicos em Niterói ― ressaltou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Os esportes foram distribuídos por cinco zonas: Barra, Copacabana, Deodoro, Porto Maravilha e Niterói. A divisão dos esportes entre as cidades levou em consideração dois fatores fundamentais. Além da vocação de Rio de Janeiro e Niterói, a existência de instalações olímpicas na capital fluminense é uma característica que contribuiu não só para a realização de provas em nível máximo de excelência, como também para evitar o desperdício de recursos com a construção de novos equipamentos sem necessidade.

Todas as provas vão ocorrer a no máximo 40 minutos de distância da Vila Pan-Americana, situada na Zona Portuária. Exceção para o futebol que, além do Maracanã, terá por sedes: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Mané Garrincha), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

A vila dos atletas será formada por sete torres residenciais, com 2.083 apartamentos de dois e três quartos para atender a 7.500 atletas e 2.800 oficiais.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, traz sua experiência como atleta de alto rendimento para o projeto – ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na vela, o bronze em Pequim-2008, junto com Fernanda Oliveira, e atualmente preside a Comissão de Atletas da Panam Sports.

― São muitas milhas navegadas, três Olimpíadas e uma medalha. Estamos muito confiantes com a candidatura Rio-Niterói. O esporte faz parte da nossa vida e é fundamental para formar cidadãos. Ser a sede de um evento como os Jogos Pan-Americanos traz investimentos e deixa um legado que oferece não só estrutura para quem já é atleta, mas estimula as gerações futuras ― disse a vice-prefeita de Niterói.

Os legados de instalações e infraestrutura deixados pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2007 permitiram que a candidatura Rio-Niterói otimizasse os investimentos na proposta para realizar as competições de 2031. A previsão é a de que sejam investidos cerca de R$ 3,8 bilhões (US$ 667 milhões) para a realização do evento, com a maior parte dos recursos obtidos via iniciativa privada.

– Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 nos deram a fórmula para organizar um grande evento: nenhum desperdício de recurso público, muita parceria com a iniciativa privada para investimentos, instalações esportivas eficientes e o maior número de legados possível. E o nosso projeto de candidatura segue à risca essa receita – destacou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Confirmada candidatura, Rio-Niterói 2031 dará início a sua campanha internacional em busca dos votos. O colégio eleitoral da Panam Sports é formado por um total de 41 Comitê Olímpicos Nacionais que totalizam 53 votos – países que já organizaram a competição têm direito a dar dois votos.

– O Movimento Olímpico Brasileiro já havia referendado essa candidatura. Iniciamos uma gestão que trabalha para ajudar a transformar o Brasil numa Nação Esportiva, onde a prática esportiva esteja cada vez mais enraizada na sociedade. E ter grandes eventos em nosso país só reforça isso. Temos certeza que Rio e Niterói farão uma grande edição de Pan e o COB dará todo seu apoio para que a candidatura seja escolhida – frisou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta.