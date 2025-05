Prefeitura vence o Prêmio Social Media Gov 2025 na categoria Melhor Conteúdo do Ano – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Centro Administrativo São Sebastião (Cass), sede da Prefeitura – Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio venceu o Prêmio Social Media Gov 2025 na categoria Melhor Conteúdo do Ano. O anúncio foi feito na terça-feira (29/4), durante a 14ª edição do Redes Wegov, em Florianópolis (SC). Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura participou da premiação que contempla ações de marketing digital promovidas por diferentes órgãos das três esferas do poder público. A terceira edição da premiação contou com 11 categorias temáticas, além da disputa de Melhor Conteúdo do Ano, que foi escolhida por meio do voto direto dos participantes do evento.

A Prefeitura do Rio ficou em primeiro lugar na votação com um vídeo postado no Instagram. Com um tom bem-humorado, o Plantão da Pref mostra o atendimento no Super Centro Carioca de Saúde.

Nesta edição, a Comunicação Institucional da Prefeitura também concorreu ao prêmio em duas categorias: Atitude e Identidade. Na primeira, foram selecionadas as instituições que subiram o tom e foram enfáticas na defesa e promoção de causas ou ações de interesse público. O vídeo que concorria ao troféu foi o mesmo que saiu vencedor na categoria Melhor Conteúdo do Ano.

Já na categoria Identidade foram escolhidas as instituições que produziram conteúdos de impacto enaltecendo aspectos da identidade local, regional e/ou de sua própria organização. A equipe do digital da Prefeitura publicou um vídeo no Instagram em que alunos do Ginásio Educacional Tecnológico Medalhista Olímpico Lucas Saatkamp, no Complexo da Maré, venceram um concurso entre escolas municipais com um roteiro original sobre os principais temas do G20. Os assuntos abordados foram os mesmos tratados na reunião de cúpula com os chefes de estado do mundo todo, no Museu de Arte Moderna (MAM), em novembro do ano passado.

Com mais de 100 inscrições, a disputa recebeu curtas-metragens de até 2 minutos que foram elaborados pelos próprios estudantes. Ainda no mesmo GET da Maré, outro vídeo foi finalista e teve destaque com a composição de um funk. Os alunos premiados ganharam kits de livros, e as escolas, kits multimídia, além de uma visita ao AquaRio.

A análise dos selecionados ocorreu entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024 e, como nas edições anteriores, levou em conta os seguintes critérios: engajamento e impacto das publicações; relevância coletiva dos conteúdos; diversidade de abordagens; pertinência com a temática da categoria. Todo esse processo de escolha e curadoria foi realizado por meio da plataforma Social Media Gov.

O propósito da premiação é disseminar e multiplicar as melhores práticas de comunicação das instituições públicas brasileiras e, dessa forma, contribuir para a evolução de todo esse ecossistema, que é essencial para aproximar o governo dos cidadãos, prestar bons serviços públicos e fortalecer a democracia.

Edições anteriores

Na primeira edição do evento em 2023, a Prefeitura do Rio foi a vencedora na categoria Inclusão e Diversidade, que selecionou as instituições que promoveram, por meio de seus conteúdos, ações de impacto na temática da igualdade. O Município conquistou o primeiro lugar com uma postagem no Facebook sobre o professor de Português e Literatura da Rede Municipal de Ensino Alan de Souza.

Ele utilizou a música para ensinar sobre o respeito às diferenças e como elas formam a identidade de cada um. A canção, que versa sobre diferentes tipos de cabelo da turma, foi criada e cantada por todos.

A publicação do vídeo no Facebook foi a número um em volume de interações da Prefeitura do Rio, alcançando somente nessa plataforma mais de 200 mil reações e 4,3 milhões de visualizações.

Também na edição 2023, a Prefeitura concorreu na categoria Atitude. As publicações no Instagram (publicação 1 e publicação 2) foram sobre a campanha do Município contra as empresas de ônibus que circulam com o ar-condicionado desligado.

Na edição do ano passado, a Prefeitura do Rio foi novamente indicada na categoria Atitude. A equipe do digital elaborou duas campanhas contra o vandalismo na cidade. Os vídeos foram postados no Tik Tok (vídeo 1 e vídeo 2).