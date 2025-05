Prefeitura de Nova Iguaçu inaugura sede da Secretaria da Mulher

A Prefeitura de Nova Iguaçu inaugurou, nesta segunda-feira (28), a sede da Secretaria Municipal da Mulher (SEMUNI). Criada pela atual gestão, a SEMUNI é um importante canal de escuta, representatividade e garantia de direitos para 434.168 mulheres que vivem no município, o que representa 51,5% da população local, de acordo com o último censo do IBGE, de 2022. O prédio fica na Rua Terezinha Pinto 297, no Centro.

A inauguração da sede da SEMUNI foi marcada por uma grande festa que contou com a presença do prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, da vice-prefeita e secretária municipal da Mulher, Doutora Roberta, da primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Analine Castro, e da secretária estadual da Mulher, Heloisa Aguiar. Deputados estaduais e federais, vereadores da cidade e secretários municipais também participaram da solenidade, bem como a primeira-dama de Nova Iguaçu, Camila Reina, e as mães de Dudu Reina e Doutora Roberta, Kaká Reina e Lúcia Teixeira, respectivamente.

“Hoje é um dia histórico para nossa cidade. Com muito orgulho, inauguramos a sede Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu, que passou a existir em nossa gestão. A partir de agora, teremos um espaço dedicado exclusivamente ao atendimento, acolhimento e empoderamento das mulheres. Profissionais preparadas e capacitadas estarão aqui para oferecer apoio às vítimas de violência e promover políticas públicas que ampliem direitos e oportunidades. Esta é uma conquista de todas as mulheres iguaçuanas”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

Antes mesmo da inauguração do espaço físico, a SEMUNI já vinha atuando no atendimento às mulheres iguaçuanas. Em março, a Rota da Mulher SEMUNI, evento realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher, atendeu, de forma itinerante, a mais de 10 mil iguaçuanas de diferentes bairros da cidade durante uma semana de ações. Durante a ação, uma pesquisa realizada pela secretaria, com cerca de 500 mulheres, apontou que 48,5% são responsáveis pelo sustento da família e que 20% são empreendedoras individuais nos ramos de beleza e gastronomia. Agora, com endereço fixo, a secretaria passará a oferecer projetos sociais, cursos de capacitação e escola de negócios, além de suporte psicológico e orientação jurídica. Na sede, também funcionará o Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (CEAM/NI).

“Esta secretaria dará voz a cada mulher e que, ao longo dos anos, enfrentou o silêncio, o preconceito, a violência e a invisibilidade. Representa também nosso compromisso com políticas públicas sérias, com acolhimento, proteção e transformação na vida das mulheres. Aqui na SEMUNI, as iguaçuanas terão acesso a todos os serviços que elas precisam e merecem”, afirmou Doutora Roberta.

A primeira-dama do Estado e presidente de honra do RioSolidário, Analine Castro, chamou atenção para o crescimento do número de secretarias municipais da Mulher em todo o estado desde a criação da Secretaria de Estado da Mulher, em janeiro de 2023. “Com Nova Iguaçu, são 25 municípios que possuem Secretaria da Mulher. Cada vez mais nossas mulheres estão recebendo o cuidado que merecem para garantir seus direitos”, comemorou.

Salas de apoio à amamentação

Também nesta segunda-feira (28), antes da inauguração da sede da Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu, a Prefeitura entregou um novo espaço para acolhimento de mulheres que retornam da licença-maternidade. A Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, um projeto do Ministério da Saúde, foi implementada no Hospital Iguassú – Maternidade Mariana Bulhões e permitirá que funcionárias da unidade possam retirar o leite materno e armazená-lo, com conforto, privacidade e segurança, em frascos previamente esterilizados para, em outro momento, oferecê-lo aos seus filhos.

A iniciativa também permitirá que a mãe possa também receber seu bebê e amamentá-lo no intervalo de sua jornada de trabalho, fortalecendo cada vez mais, o vínculo afetivo. A medida respeita o artigo 396 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que garante à mulher trabalhadora, durante a jornada de trabalho, o direito a dois descansos especiais de de meia hora cada um, que não se confundirão com os intervalos normais para o seu repouso e alimentação.