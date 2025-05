Pátio Cianê Shopping recebe feira de adoção de cães neste sábado (3) – Agência de Notícias

Crédito: Ana Paula Pignataro

Para quem deseja adotar um animalzinho de estimação, vai acontecer neste sábado (3), das 13h às 17h, mais uma edição do programa D+ Uma Chance, adote uma vida!, no Pátio Cianê Shopping, localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema).

A ação tem como objetivo encontrar lares responsáveis para cães, em sua maioria vindo de resgate de maus-tratos, que poderão encontrar uma nova oportunidade de vida. Lembrando que a adoção é um ato consciente de solidariedade e amor, já que um cãozinho pode viver mais de 15 anos e ele precisará de muitos cuidados como visitas regulares ao veterinário, brincadeiras, passeios e muito carinho.

Todos os pets disponíveis para adoção são castrados, vacinados, vermifugados, microchipados e estão prontos para receber amor e carinho em um novo lar. A adoção é gratuita, e os interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de passar por uma breve entrevista com a equipe do Bem Estar Animal.

O evento conta ainda com orientações sobre guarda responsável e os cuidados necessários com os animais. Uma ótima oportunidade para quem busca ampliar a família com um novo amigo de quatro patas.

Quem se interessar em adotar um animalzinho também pode comparecer pessoalmente no Canil Municipal, das 9h às 16h, de segunda a sexta, na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira. Mais informações pelos telefones: (15) 3202-8006 e (15) 99104-4258 (WhatsApp).