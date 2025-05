Novos pontos de vacinação contra a gripe e o sarampo neste feriadão – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Prefeitura vai disponibilizar novos pontos de imunização contra a gripe e o sarampo. Foto: Edu Kapps / SMS

Além das unidades Botafogo e Campo Grande do super Centro Carioca de Vacinação, que funcionam de domingo a domingo, incluindo nos feriados, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) vai disponibilizar novos pontos de imunização contra a gripe e o sarampo neste início maio. Começando as atividades na quinta-feira (1º/05), no Dia do Trabalhador, e atualizar a caderneta vacinal é uma ótima opção para aproveitar os dias de descanso e garantir a proteção.

A ação é estratégica, sendo realizada em locais de grande circulação de pessoas e pensada na intensa movimentação no Rio de Janeiro para o show gratuito da cantora Lady Gaga, na Praia de Copacabana, no sábado (03/05). A vacinação contra influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Já a imunização contra o sarampo tem como foco o público adulto de pessoas de 18 a 59 anos que não estejam imunizados, ou para os que fazem parte da faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar seu esquema vacinal com a segunda dose.

Neste Dia do Trabalhador, haverá pontos de vacinação em Madureira e Marechal Hermes. A VanBora também estará na rua, na região da Glória, e além das vacinas contra gripe e influenza, terá outras disponíveis, teste rápido de ISTs e orientações sobre prevenção aos usuários. O serviço circula por locais movimentados, como os points da noite carioca.

Já o Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo fica na Rua General Severiano, 91, funcionando durante todo o período do feriadão das 8h às 22h. E a unidade do ParkShoppingCampoGrande atende no horário do centro comercial. Todas as vacinas do calendário de crianças, adolescentes e adultos estão disponíveis nas duas unidades.

Na sexta-feira (02/05), apesar de ser ponto facultativo, todas as unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) estarão com funcionamento normal, incluindo para vacinação. Vale ressaltar que hoje, feriado, essas unidades estão fechadas. No sábado (03/05) funcionam em seus respectivos horários.

Também haverá vacinação na sexta-feira em duas das principais portas de entrada da cidade, a Rodoviária Novo Rio e o Aeroporto Santos Dumont; e no sábado, no metrô de Copacabana. Tudo para proteger os cariocas e também quem vem para o principal show da temporada.

Confira a programação dos novos pontos de vacinação contra gripe e sarampo na cidade

Dia 1º – quinta-feira

– Parque Madureira (Concha acústica) – 9h a 16h

– Gerência Executiva Local de Madureira (GEL) na Rua Carvalho de Souza, nº 274 – 9h a 14h

– Gerência Executiva Local de Marechal Hermes (GEL) na Praça XV de novembro, nº 28 – 9h a 13h

– VanBora: Feira da Amurada – Glória – 19h

Dia 2 – sexta-feira

– Rodoviária Novo Rio – 8h a 16h

– Aeroporto Santos Dumont – 8h a 16h

– Copacabana, Avenida Atlântica, esquina com a Rua Rodolfo Dantas – 9h a 16h

– Largo do UPP do Outeiro – 9h a 15h

Dia 3 – sábado

– Copacabana – Estação de Metrô Siqueira Campos, saída Figueiredo Magalhães – 8h a 12h