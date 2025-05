mulheres de MS contam histórias inspiradores de superação, conquistas e gratidão – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Celebrado internacionalmente, o Dia do Trabalhador homenageia à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições. A origem da data remonta a um movimento no final do século 19, em Chicago, nos Estados Unidos. De lá para cá muita coisa mudou e, provavelmente, as relações de trabalho continuarão avançando com novas tecnologias e inovação, além do aprimoramento profissional e ético.

Por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), o Governo do Estado promove diversas políticas com o objetivo de conectar pessoas e instituições, desenvolvendo programas e ações voltados para a capacitação e qualificação profissional, e atendendo às demandas do mercado de trabalho com promoção de inclusão social e econômica dos trabalhadores.

Cursos de formação profissional, palestras, workshops e outras atividades são oferecidos pela Funtrab em parceria com instituições de ensino, empresas e organizações governamentais e não governamentais. O objetivo dessas iniciativas é desenvolver as habilidades e competências dos trabalhadores, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Fernanda Tauana de Oliveira, de 24 anos, estava desempregada havia dois meses. Em fevereiro deste ano, ela compareceu a sede da Funtrab, no centro da capital.

“Eu lembrei do site da Funtrab onde ofertam empregos. Eu pensei, vou lá procurar um emprego. Eu vi que estavam oferecendo uma vaga de analista de marketing. Eu falei assim: ah, é minha. Vou lá me candidatar”, descreve a jovem.

Mãe de um bebê de dois anos, Fernanda é formada em Comunicação Social e na entrevista de emprego comentou que o curso também contempla conhecimentos em publicidade e marketing.

“Em pouco tempo eu já tava empregada e trabalhando. Então, a Funtrab foi um caminho mais rápido, mais fácil. Eu acredito que se eu tivesse olhado antes o site, talvez teria ficado tanto tempo sem emprego”, relata.

Uma parceria entre a Funtrab, a Coca-Cola FEMSA Brasil e Aliança Empreendedora, por meio do programa ‘Empreenda Como Uma Mulher’ possibilitou Evelin Monteiro a buscar no final do ano passado novos conhecimentos para progredir com seu negócio de confecção de bolos.

O programa ‘Empreenda Como Uma Mulher’ oferece capacitação gratuita para mulheres que atuam no ramo da alimentação que desejam acelerar seus negócios ou que estejam entrando no mercado.

“Eu faço pão de mel, bolo, bolo no pote e no cone e busquei mais conhecimento para desenvolver o meu negócio. Ele [o curso] me ajudou a aumentar minha renda e a precificar meus produtos. Sinto prazer em trabalhar”, completou.

Desde 2023, o Estado já qualificou mais de 459.281 mil pessoas, garantindo que o avanço econômico venha acompanhado de mais conhecimento. E em 2025, nos dois primeiros meses do ano, foram gerados 11.514 novos empregos formais.

Já em relação a renda média de Mato Grosso do Sul no último trimestre de 2024 – último dado disponível) – fechou em R$ 3.505, considerada a oitava maior do país.

Moradora do Jardim Tijuca, Rosimeire de Souza Teixeira, conta como conquistou uma vaga após os 50 anos, em dezembro do ano passado, e hoje é motorista de carreta de caminhão tritrem, de 30 metros de comprimento transportando eucalipto.

“A princípio eu era dona de casa, do lar. Mas, eu peguei paixão pela profissão de motorista , peguei paixão pela profissão de motorista quando começei a trabalhar com transporte escolar. Eu procurei a Funtrub para encontrar uma qualificação ou uma ocupação depois dos 50 anos. Eu estava desempregada e lá eu consegui a primeira oportunidade. O sonho de dirigir uma carreta foi rápido, quando viram o meu currículo me contrataram”, conta a motorista de 58 anos.

Neste setor de logística, o Governo do Estado promove uma política intensa. Trata-se do Voucher Transportador, iniciativa em parceria com o Sest Senat e que proporciona qualificação gratuita para motoristas de carga e ônibus.

Além de receber treinamento especializado, os participantes têm a oportunidade única de adicionar as categorias “D” e “E” em suas habilitações, sem custos adicionais. Este benefício não apenas capacita os profissionais para atender às demandas específicas do setor, mas também eleva suas chances de empregabilidade no mercado de transporte.

O voucher Transportador beneficiou, desde a sua criação em meados de 2023 até março de 2025, cerca de 2.400 pessoas (1.086 da categoria D, 727 Cat. E e 619 em processo de mudança).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Arquivo Pessoal