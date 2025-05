MIC é destaque em evento nacional de ciências do Inpe

Fernanda Niquirilo





O MIC (Museu Interativo de Ciências), mantido pela Prefeitura de São José dos Campos, representou a cidade com destaque e levou experiências educativas e tecnológicas ao 3º Encontro de Jovens Cientistas, realizado no campus do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em Cachoeira Paulista.

O evento reuniu instituições de referência no incentivo à educação científica e ao pensamento criativo e contou com a participação de jovens, professores, pesquisadores e entusiastas da ciência da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira).

O estande do MIC atraiu visitantes de todas as idades com uma mostra interativa composta por modelos anatômicos do corpo humano, microscópios de alta resolução e artefatos científicos que fazem parte do acervo do museu.

O Encontro de Jovens Cientistas é uma iniciativa do Programa de Extensão Educacional Ambiental Científica e Tecnológica do Inpe de Cachoeira Paulista com o objetivo de despertar a vocação científica entre jovens estudantes e promover o intercâmbio entre instituições educacionais, universidades e centros de pesquisa.

A participação do MIC reforça o papel de São José dos Campos como polo de inovação, tecnologia e educação científica. O museu, que integra a rede municipal, vem se consolidando como uma das principais referências no Estado de São Paulo na difusão do conhecimento de forma interativa e inclusiva.

Ciência acessível

As atividades despertaram a curiosidade dos participantes e reafirmaram o compromisso do espaço em tornar a ciência acessível, dinâmica e próxima do cotidiano.

Além disso, foi possível estimular a curiosidade e o aprendizado de forma interativa. O estande do MIC se transformou em ponto de encontro para professores e educadores interessados.

Elesdestacaram a importância de espaços como o museu, que traduzem o conteúdo da sala de aula em experiências reais.

“Participar de um evento como este é muito significativo para o MIC. Estar fora de São José, levando o que fazemos no nosso museu para outras cidades e públicos, é uma forma de valorizar a ciência como ferramenta de transformação e ampliar o alcance do nosso trabalho”, disse a gestora do MIC, Jéssica Prado.

“A ciência não precisa ser algo complicado. Pode ser algo divertido e muito simples”, completou.

Visite o MIC

Endereço: Rua Felício Savastano, sem número, na Vila Industrial, na região central

Telefone: 3922-0004 (telefone e WhatsApp)

Funcionamento:

• Terça a sexta-feira, com sessões às 8h às 12h e das 13h às 17h

• Aos sábados, das 9h às 13h

Agendamento: Deve ser feito preenchendo o formulário disponível no site da Prefeitura.



