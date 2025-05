João Pessoa tem a quarta maior oferta de voos para o feriado prolongado do Dia do Trabalho

30/04/2025 |

O feriado prolongado do Dia do Trabalho deve registrar um movimento intenso nos 17 aeroportos administrados pela Aena. Conforme a concessionária espanhola – maior operadora aeroportuária do Brasil – estão à disposição quase 850 mil assentos ofertados pelas companhias aéreas entre esta quarta-feira (30) e 5 de maio. Serão 5.322 operações aéreas programadas. O Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto é o quarto a receber maior número de voos (178) e disponibilizar assentos (31.776), atrás apenas de São Paulo/Congonhas, Recife (PE) e Maceió (AL).

Apesar de a Aena ressaltar que “a oferta de assentos leva em consideração a ocupação total das aeronaves e pode, ou não, traduzir-se em número de passageiros”, os dados reforçam a grande procura dos turistas pelos destinos do Nordeste, em especial, a Capital paraibana e Maceió. Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, esse aumento de oferta de assentos colocados à disposição pelas companhias aéreas é o resultado do trabalho que a Prefeitura vem realizando na promoção do destino, na capacitação dos agentes de viagens e na participação nas principais feiras de turismo pelo País e agora para a Europa, a exemplo de Portugal.

“Temos investido forte na capacitação dos agentes de viagens e na promoção do nosso destino nas grandes feiras de turismo e o reflexo tem sido esse aumento na procura pela cidade, ampliando consequentemente o número de turistas se hospedando nos hotéis, indo aos restaurantes e bares, além do consumo no comércio de artesanato e utilização de transporte público e contratação de passeios”, comemora o secretário.

Vitor Hugo enfatiza ainda, que o crescimento da demanda de turistas na cidade praticamente o ano todo, aumenta a responsabilidade da Prefeitura de oferecer serviços de segurança, acessibilidade e mobilidade. “Temos ciência disso e estamos trabalhando diuturnamente para superar as expectativas dos nossos visitantes e, acima de tudo, a própria população que reside na cidade. Toda melhoria no sistema público tem que atender turistas e moradores, sem distinção”, pontua o secretário.