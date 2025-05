Governo de MS lança programa ‘Horário Estendido’ para ampliar o atendimento noturno em 46 postos de saúde

Com o propósito de ampliar o acesso da população aos serviços essenciais de saúde e fortalecer a resolutividade da Atenção Primária, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), implementa ações estratégicas voltadas à qualificação do cuidado em tempo oportuno.

Nesse sentido, foi lançado nesta quarta-feira (30) o programa Horário Estendido, que destinará recursos para ampliar o atendimento noturno em 46 USFs (Unidades de Saúde da Família) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no Estado. O atendimento em horário estendido noturno será das 17h às 21h.

A ampliação do horário de funcionamento das UBSs visa garantir maior flexibilidade de atendimento, promovendo o acolhimento e o manejo precoce de agravos, especialmente síndromes respiratórias e arboviroses, e contribuindo diretamente para a redução da demanda nos serviços de urgência e emergência.

Cada unidade de saúde receberá R$ 20 mil mensais durante 12 meses, totalizando um investimento de mais de R$ 11 milhões. A medida vai atender à crescente demanda por serviços de saúde fora do horário comercial, e agora diante do aumento de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e da consequente superlotação nas unidades de emergência.

A coordenadora de Saúde da Família e Ciclos de Vida da SES, Gabriela Piazza, destaca que a ampliação do horário de atendimento nas unidades representa um avanço significativo, permitindo maior acessibilidade e acolhimento aos usuários, especialmente em regiões com forte crescimento industrial e aumento populacional.

“Essa iniciativa, desenvolvida pela Superintendência de Atenção Primária em parceria com a Coordenadoria de Saúde da Família e Ciclos de Vida, tem como objetivo fortalecer a estrutura da Atenção Primária à Saúde, oferecendo suporte qualificado para o manejo precoce de arboviroses e síndromes respiratórias agudas. Nessas localidades, a ampliação do horário, inclusive no período noturno, é essencial para atender trabalhadores que não conseguem acessar os serviços de saúde em horário comercial, garantindo cuidado oportuno e de qualidade”, avalia a coordenadora.

A resolução que institui o programa foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. Os municípios interessados em aderir ao programa devem se cadastrar no prazo de 15 dias a contar da publicação no Diário Oficial para receber os recursos, que serão distribuídos conforme a população atendida por cada unidade.

• Municípios até 50 mil habitantes, até 1 UBS

• Municípios de 50 a 100 mil habitantes, até 5 UBSs

• Municípios com mais de 100 mil habitantes, até 10 UBSs

O programa Horário Estendido reforça o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde como principal porta de entrada do SUS, essencial para garantir um cuidado resolutivo, contínuo e de qualidade.

Ao ampliar o acesso em horários alternativos, especialmente em contextos de alta demanda por síndromes respiratórias e doenças sazonais, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de agravos e o fortalecimento da rede de atenção, contribuindo para uma resposta mais eficiente e integrada em todo o território sul-mato-grossense.

Helton Davis, Comunicação SES

Foto: Arquivo