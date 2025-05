Faixas reversíveis da cidade serão suspensas na sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Bianca de Aquino Fundação Cultural Cassiano Ricardo Começa nesta quinta-feira (31), às 20h, o Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, que chega à 37ª edição. A abertura oficial será no Teatro Municipal, com a apresentação da peça Escola de Mulheres, de Molière, adaptada e dirigida pela atriz Clara Carvalho. Escrita em 1662, […]