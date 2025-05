Cerest de João Pessoa atua na promoção e proteção à saúde dos trabalhadores

A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza aos trabalhadores uma estrutura que presta o apoio necessário nos processos de confirmação de acidentes, doenças ocupacionais e agravos decorrentes do trabalho. Trata-se do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest), que atende o público na Policlínica Municipal de Jaguaribe.

Os serviços são destinados à recuperação e reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições laborais. O Cerest João Pessoa abrange a Macrorregional I da Paraíba, prestando assistência a pacientes de 64 municípios. Para se ter ideia, no ano passado, foram realizadas cerca de 1.200 consultas, acompanhamento médico, emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), além de notificações compulsórias em saúde.

“Saúde e trabalho caminham juntos. Não se tem saúde sem trabalho e não se tem trabalho sem saúde. Assim, política de saúde do trabalhador e da trabalhadora através do Cerest cumpre uma função importante nas ações de assistência e nas ações de vigilância em saúde para promoção da saúde e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”, destaca Kleber José da Silva, diretor do Cerest.

Ações – Entre as principais ações realizadas pelo Cerest destacam-se o acolhimento e assistência ambulatorial especializada realizada por uma equipe multiprofissional formada por assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e médicos do trabalho. O Centro ainda realiza a fiscalização e inspeção sanitária nas empresas a fim de identificar os riscos presentes nas atividades de trabalho e exigindo, com base legal, as ações corretivas para eliminar, diminuir ou atenuar os riscos.

O Cerest também está diretamente ligado às ações de capacitação e qualificação da rede de atenção à saúde nos municípios que compõem a área de abrangência, assim como na promoção de estudos e pesquisas na área de interesse à saúde do trabalhador, contendo ações de investigação dos acidentes graves e óbitos nos ambientes de trabalho.

“Essas doenças são previsíveis e preveníveis a partir do momento que se conhece os riscos existentes naquele processo de trabalho e se define políticas de saúde e segurança para realização do mesmo”, destaca o diretor do Cerest.

Atendimento – Quem necessitar dos serviços do Cerest pode marcar uma consulta através do telefone (83) 3213-7638 ou ir diretamente ao serviço, localizado à Rua Alberto De Brito, s/n, no bairro de Jaguaribe, nas instalações da Policlínica Municipal de Jaguaribe. No dia da consulta, o usuário precisa levar documentos pessoais como RG, CPF, Cartão SUS, além de atestados, laudos e pareceres médicos precedentes.

Ao chegar ao Cerest, o trabalhador passará por duas consultas. Ele será atendido por profissionais como fisioterapeuta, assistente social e enfermeiro, que realizam uma escuta qualificada sobre a história de trabalho (anamnese ocupacional) e a história da doença (anamnese clínica).

O segundo atendimento é realizado pelo médico, que vai avaliar se o trabalho foi determinante ou contributivo para o adoecimento. Ao ser confirmado o nexo causal entre a doença e o trabalho, o serviço emitirá a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), parecer e laudo médico para fins de direitos do trabalhador no âmbito da Previdência Social ou na Justiça do Trabalho.

O Cerest é regulamentado pela Portaria SAS nº 614, de 17 de agosto de 2006.