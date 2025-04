Zoológico de Sorocaba promove programação especial em comemoração ao Dia do Trabalho – Agência de Notícias

Crédito: SECOM

Em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho (1º de maio), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizará, nesta quinta-feira (1º), das 10h às 14h, uma programação especial no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”.

O objetivo é apresentar à população o importante trabalho realizado pelos profissionais que atuam no Zoológico, reconhecido como um dos principais cartões-postais da cidade.

A atividade educativa e interativa busca valorizar os esforços da equipe técnica e multidisciplinar do zoológico — composta por veterinários, biólogos, zootecnistas, educadores ambientais e tratadores — que, diariamente, garantem o bem-estar e a conservação dos animais. Além disso, será abordado os cinco pilares que norteiam o funcionamento dos zoológicos modernos: conservação, bem-estar animal, educação ambiental, pesquisa e lazer.

A programação, que ocorrerá em diferentes recintos do parque, será uma excelente oportunidade para que toda a família conheça os bastidores do zoológico e o trabalho dedicado dos profissionais que cuidam dos animais com excelência e comprometimento.

O Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” está localizado na Rua Teodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h. Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.

Confira, abaixo, a programação desta quinta-feira (1º):

10h – Recinto do Mandril:

O público poderá acompanhar o condicionamento da mandril Mel, um animal idoso e diabético que precisa de aplicação diária de insulina. A atividade mostrará como ela colabora voluntariamente com os procedimentos de saúde, demonstrando a importância do manejo humanizado.

11h – Recinto dos Muriquis:

Será realizada uma atividade de enriquecimento ambiental com os muriquis, grandes primatas ameaçados de extinção. O público verá a introdução de estímulos no recinto que incentivam os comportamentos naturais dos animais e, com isso, entender a importância dessa técnica, pois ela evita que os animais venham apresentar problemas comportamentais.

11h30 – Recinto dos Hipopótamos:

Os visitantes poderão conhecer o condicionamento aplicado junto ao casal de hipopótamos Yuri e Yara, moradores do zoológico desde 1988. A técnica permite que os animais participem, de forma cooperativa, de procedimentos veterinários, como exames dentários.

13h – Gramado próximo ao Serpentário:

Será apresentada uma atividade com serpentes, conduzida por um biólogo, com o objetivo de desmistificar o papel desses animais. O público poderá acompanhar o manejo de uma jiboia e aprender sobre os cuidados com esses répteis.

14h – Recinto da Onça-pintada:

A onça Vitória, que nasceu com hidrocefalia e foi recuperada com cuidados médico-veterinários, será protagonista de uma atividade de enriquecimento alimentar. Sua história, marcada por superação e contribuição para a conservação da espécie, será compartilhada com os visitantes.