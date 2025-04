Sorocaba recebe visita de comitiva de Hortolândia para conhecer modelo de municipalização do Sine e Mutirão de Emprego – Agência de Notícias

Fotos: Letícia Nara

Sorocaba recebeu, na manhã desta terça-feira (29), durante a 37ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba”, uma comitiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Hortolândia, para conhecer de perto o evento, promovido pela administração municipal. Além disso, os visitantes puderam conferir mais sobre a estrutura e funcionamento do modelo de municipalização do Sistema Nacional de Emprego (Sine), adotado pela cidade.

Durante a visita técnica, a comitiva observou de perto o processo de atendimento aos trabalhadores, a articulação com o setor privado e a integração dos serviços de empregabilidade. O objetivo é levar esse modelo eficiente para Hortolândia, fortalecendo as políticas públicas de geração de emprego e renda.

O secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Régis, recepcionou os representantes de Hortolândia e enfatizou a importância do reconhecimento regional do trabalho desenvolvido pela cidade: “É um prazer ver o trabalho que a Prefeitura de Sorocaba tem desenvolvido ganhando notoriedade e servindo de inspiração para outras cidades. Trata-se de um indicativo de que estamos no caminho certo.”

“Achamos muito bem organizado, fica claro a expertise dos organizadores e atenção aos detalhes. Vimos um cuidado e acolhimento aos trabalhadores, desde a entrada até a saída. Parabenizamos as secretarias envolvidas pelo excelente trabalho realizado”, destacou a diretora do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Trabalho, Turismo e Inovação de Hortolândia, Teresa Santos.

Também presente na visita, Reginaldo Betini, assessor de gabinete da mesma secretaria, ressaltou: “Me surpreendi com o tamanho do evento e com a organização. Vimos de perto que o mutirão consegue aproximar de forma organizada a oferta e demanda por vagas de emprego”, disse

A visita reforça o compromisso de ambas as cidades com a construção de políticas públicas eficientes, inclusivas e voltadas à promoção do emprego digno e do desenvolvimento econômico regional.