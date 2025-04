Skatistas de Ubatuba brilham em competições com manobras diferenciadas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O skate de Ubatuba segue em ascensão, com atletas da cidade conquistando espaço e reconhecimento em competições pelo Vale do Paraíba. Com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, os skatistas vêm se destacando pelo alto nível técnico e dedicação nos treinos, realizados na pista localizada próxima à Praça Trópico de Capricórnio.

Entre os grandes destaques estão Marcos “Brasil” e Hugo Gabriel. No início de abril, Marcos participou de dois eventos importantes em Taubaté. No “Garden Skate Park”, ele foi o vencedor do “best trick” ao apresentar o “Breize Air”, uma manobra autoral que é uma espécie de back flip na diagonal, executada com precisão entre duas cápsulas de banks.

No segundo dia, no evento da “Toro Skate Plaza”, Marcos novamente chamou atenção. Após uma sequência impecável de manobras, ele finalizou com um “blunt to fakie” em uma estrutura alta, pouco utilizada pelos demais competidores, o que garantiu sua vitória isolada no campeonato.

“Ver nossos skatistas se destacando é a prova de que todo o esforço e dedicação nos treinos estão valendo a pena. O skate de Ubatuba tem muita qualidade e potencial para crescer ainda mais”, afirmou capitão da equipe de skate de Ubatuba, Jeff Soares.

Além dos resultados individuais, a secretaria de Esportes investe no fortalecimento do skate como modalidade olímpica. A cidade conta com um local para atividades, permitindo que os atletas aprimorem suas técnicas e se preparem para novos desafios.

“Esses resultados mostram a força do skate de Ubatuba e a importância de seguirmos incentivando nossos atletas. Estamos muito orgulhosos”, completou Saulo Souza, secretário de Esportes e Lazer.