Serviços essenciais estão garantidos durante feriadão do Dia do Trabalhador

O pessoense vai curtir mais um feriadão esta semana, mas nem todos os setores estarão sem funcionar. A Prefeitura de João Pessoa, por exemplo, mantém vários serviços essenciais em funcionamento para garantir que a população continue sendo assistida mesmo nesta quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, e sexta-feira (2), ponto facultativo. Serviços de Saúde, infraestrutura, limpeza urbana e Defesa Civil ficam de plantão para atender a quem precisar.

Confira abaixo o que para e o que funciona na administração pública municipal no feriadão:

Saúde – A população que necessitar de atendimento médico pode procurar uma das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital, localizadas nos bairros de Cruz das Armas, Manaíra, Bancários e Valentina Figueiredo.

Os hospitais da Rede Municipal de Saúde seguirão funcionando normalmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), que pode ser acionado pelo número 192. Em casos de urgência em saúde mental, os usuários devem buscar atendimento no Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), no anexo do Complexo Hospitalar de Mangabeira.

Já as Unidades de Saúde da Família (USFs) e as policlínicas municipais retomam o funcionamento na segunda-feira (5).

Odontologia – Quanto às urgências odontológicas, os atendimentos continuarão sendo realizados normalmente nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da Torre e de Mangabeira.

Vacinação – A ação preventiva por meio da vacinação nos três pontos móveis da Capital está garantida nesta quinta-feira (1º). Os serviços também estarão atendendo a população na sexta-feira (2) e no sábado (3). Os pontos móveis disponibilizam todos os imunizantes contemplados no Calendário Nacional de Vacinação, para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Os pontos móveis estão localizados nos seguintes estabelecimentos: Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá, no Centro da Capital.

Transporte público – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai ajustar o serviço de transporte público urbano, nesta quinta-feira (1º). Por conta da redução da demanda pelos usuários do serviço, os ônibus urbanos vão operar com quadro de domingo, com 50 linhas, 135 veículos, fazendo 890 viagens.

A Semob-JP vai monitorar a operação do transporte público com agentes de mobilidade nos terminais, podendo determinar às empresas que reforcem os veículos e viagens, dependendo da necessidade, com o objetivo de adequar a oferta do transporte público à demanda de passageiros, bem como prestar um melhor serviço à população.

Seinfra – A Secretaria de Infraestrutura vai manter equipes de plantão para serviços de iluminação pública. Já a Operação Tapa-buraco funciona normalmente na quinta-feira (1º) e folga na sexta-feira (2).

Feiras livres e Shoppings Populares – O Mercado Central, o Mercado Público de Mangabeira, as feiras livres e os shoppings populares estarão fechados na quinta-feira (1º) e funcionam normalmente na sexta-feira (2).

Limpeza urbana – Na quinta-feira (1º), a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares normalmente. Também haverá limpeza nos mercados públicos, em apoio à Sedurb, varrição em áreas de grande movimentação, catação na faixa de areia das praias e varrição na calçadinha.

Já na sexta-feira (2), todos os serviços serão realizados, a exemplo das coletas – domiciliar, de resíduos diversificados e de resíduos de poda de árvores – e das ações de manutenção da cidade – roçagem, capinação e pintura de meio-fio.

Sedes – Os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e o Banco de Alimentos mantidos pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), não funcionam na quinta-feira. As atividades retornam normalmente na sexta, dia 2.

Semam – Os técnicos da Divisão de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) vão trabalhar normalmente na quinta e sexta-feira, das 8h às 0h, acompanhando e monitorando as denúncias pelo Disque Denúncia da Semam.

A população pode procurar o serviço pelo telefone (83) 3213-7012 (8h à 0h) e também 24h pelo Acácia chatbot (83) 3218-9208, somente pelo WhatsApp, recebendo vídeos e fotos.

Defesa Civil – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) funciona com plantão 24 horas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, a população deve acionar o serviço pelo WhatsApp (83) 98831-6885, pelo número 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.