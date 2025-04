Sema e Defesa Civil realizam ação educativa sobre mudanças climáticas e queimadas em escola municipal – Agência de Notícias

Créditos: SEMA

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), Setor de educação ambiental, em parceria com a Defesa Civil do município, realizou na última sexta-feira (25), uma ação educativa na Escola Municipal “Achilles de Almeida”, dentro do projeto “Mudanças Climáticas e Queimadas”.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e educar os estudantes sobre as causas e consequências das mudanças climáticas e a relação direta com as ações humanas. Além disso, a participação da Defesa Civil possibilitou aos alunos conhecerem a atuação do órgão em situações de emergência, como enchentes, deslizamentos e queimadas, promovendo uma educação preventiva e cidadã. Na ocasião foi levado para os alunos um pluviômetro, instrumento utilizado para medir a quantidade de chuva em áreas específicas e que também ajuda a monitorar as mudanças climáticas.

Durante o período das 8h às 12h, quatro turmas do 6º ano (A, B, C e D) participaram das atividades, totalizando 130 alunos. As ações foram desenvolvidas de forma interativa, com linguagem acessível e foco na importância da preservação ambiental e da preparação diante dos desafios climáticos.

A ação integra os esforços da Prefeitura de Sorocaba para promover a educação ambiental nas escolas e contribuir com a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro.

Mais informações sobre esse e outros projetos de Educação Ambiental podem ser obtidas junto à Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal pelo e-mail: [email protected] ou, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (15) 3219-2280.