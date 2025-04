Saúde registra 282 atendimentos durante Cidadania Itinerante – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A passagem do programa Cidadania Itinerante, do Governo do Estado de São Paulo, por Ubatuba resultou em uma série de atendimentos de Saúde gratuitos oferecidos à população. Durante os cinco dias de ação no município, de 22 a 25 de abril, foram realizados 30 testes rápidos, 55 avaliações odontológicas, 148 vacinas aplicadas e 49 avaliações médicas.

A participação da Secretaria de Saúde na ação do governo estadual buscou ampliar o acesso à saúde e à cidadania de maneira descentralizada. De acordo com a pasta, é possível que o número de avaliações médicas tenha sido maior do que o registrado inicialmente, devido à alta demanda e ao fluxo contínuo de atendimentos durante o programa.

“Ficamos felizes em participar desta ação. A Secretaria de Saúde está sempre aberta a contribuir com iniciativas que ofereçam serviços básicos com maior facilidade para a comunidade”, destacou a secretária da pasta, Simone Brito.

Além dos atendimentos na área da Saúde, o programa Cidadania Itinerante também ofereceu outros serviços, como emissão de documentos, orientação jurídica e atendimento do Procon, promovendo uma ação integrada de cidadania.