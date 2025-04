São José busca inovação durante a Bett Brasil 2025

Fernanda Niquirilo





Uma equipe técnica da Prefeitura de São José dos Campos, representando a Secretaria de Educação e Cidadania, participou, nos dias 28 e 30 de abril, da Bett Brasil 2025, o maior evento de inovação e tecnologia na educação da América Latina.

Realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, a visita ao evento teve como objetivo a troca de experiências entre os participantes para encontrar soluções inovadoras, para serem exploradas pela rede municipal de São José.

Os representantes da secretaria acompanharam painéis, oficinas e exposições sobre temas como transformação digital, metodologias ativas, inteligência artificial aplicada à educação, formação de professores e políticas públicas educacionais.

Além da apresentação de novas tecnologias e boas práticas de todo o país, a equipe também teve a oportunidade de dialogar com especialistas, gestores e educadores de diferentes redes, fortalecendo o compromisso de São José dos Campos com uma educação pública de excelência, conectada aos desafios do presente e às demandas do futuro.

Troca de experiências

Paulo Rodrigues é professor da rede municipal e atualmente faz parte da equipe de educação especial como assessor de políticas pedagógicas. Para ele, o evento enriquece a bagagem de quem participou.

“Este ano a Bett estava com muitos estandes voltados para a leitura e alfabetização, conseguimos observar alguns exemplos de como nos aprimorar para atender a esta demanda”, afirmou.

“Eventos desse tipo servem como um passeio pedagógico, onde vamos para colher informações e, eventualmente, aproveitá-las na rede.”, frisou o professor Paulo.



